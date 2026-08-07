İktidarın 'Terörsüz Türkiye' süreci kapsamında hazırladığı açılım yasası teklifi, 592 milletvekilinden 360’ının imzasıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na sunuldu. “Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesi” adı verilen teklifin, 7 Ağustos Cuma günü komisyonda, 9 Ağustos Pazar günü ise Genel Kurul’da görüşülmesi planlanıyor.

MHP'DEN BİR TEK O İSİM İMZA ATMADI

Teklifin MHP’nin tam desteğiyle sunulduğu belirtilirken, MHP İstanbul Milletvekili İzzet Ulvi Yönter’in teklifte imzasının bulunmadığı ortaya çıktı.

SOSYAL MEDYADAN ÇARPICI PAYLAŞIM

Yönter'in teklifin Meclis'e sunulmasının ardından yaptığı sosyal medya paylaşımı ise dikkat çekti.

MHP Genel Başkan Yardımcılığı görevinden geçtiğimiz mart ayında ayrılan Yönter, "Bir canım var; o da vatana, millete, devlete ve davama feda olsun…" ifadelerini kullandı.

"RAPORLU OLDUUĞU İÇİN İMZALAMADI"

MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir SÖZCÜ'ye yaptığı açıklamada Ulvi Yönter'in raporlu olduğu için yasa teklifinde imzasının bulunmadığını raporlu olan bir kişinin imza atamayacağını söyledi.

GÖREVİNDEN İSTİFA ETMİŞTİ

MHP Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yapan İzzet Ulvi Yönter, 27 Mart’ta sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada görevinden istifa ettiğini duyurmuştu.Yönter, “Gördüğüm lüzum üzerine MHP Genel Başkan Yardımcılığı görevinden istifa ediyorum. Kamuoyunun bilgisine arz ederim” ifadelerini kullanmıştı.