Bahçeli’nin bu sözleri, parti içinden ve milliyetçi camiadan yoğun tepkiler alırken, Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Suat Başaran, MHP yönetimine ağır eleştiriler yöneltti.

BAHÇELİ’NİN ‘KURUCU ÖNDER’ İFADESİ SİYASETİ KARIŞTIRDI

MHP lideri Devlet Bahçeli’nin Abdullah Öcalan hakkında sarf ettiği sözler, kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Tepkilerin artması üzerine MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, Bahçeli’nin açıklamalarına ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, “Kabul edelim ya da etmeyelim, bu teknik bir gerçeklik. Genel Başkan bu gerçeği dile getirdi. Türkiye’nin bazı şeyleri aşması lazım” ifadelerini kullandı. Ancak bu açıklama, eleştirileri dindirmek yerine daha da büyüttü.

SUAT BAŞARAN’DAN ÇARPICI TEPKİ: ‘MOBİL MİLLİYETÇİLİK’

MHP yönetiminin tutumuna sert tepki gösteren Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Suat Başaran, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Sonunda, ‘Adımız Milliyetçi Hareket Partisi; elbette milliyetçiliği savunacağız. Türkiye’deki her kimliğin milliyetçisiyiz’ derlerse hiç şaşırmayacağım. Bunlardaki fikir esnekliği ve milletten millete dolaşan mobil milliyetçilik karşısında aciz kaldığımı itiraf etmeliyim.”

Başaran’ın bu keskin çıkışı, MHP içinde fikir ayrılıklarının derinleştiği yönünde yorumlara neden olurken, parti yönetiminden konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi.

MHP’de yaşanan bu kriz, partinin siyasi çizgisini nasıl etkileyecek? Milliyetçi camianın bu gelişmelere vereceği tepki, önümüzdeki süreçte şekillenecek.