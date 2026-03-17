MHP’de istifa zinciri sürüyor.
Kuşadası İlçe Başkanı Murat İnan, görevinden ayrılma gerekçesi olarak iş yoğunluğunu gösterdi.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan İnan, ilçe başkanlığını büyük bir onur ve sorumlulukla yürüttüğünü belirterek affını istediğini duyurdu.
İnan, göreve atanmasında Devlet Bahçeli ile Semih Yalçın’ın takdirlerinin bulunduğunu hatırlattı; görev süresince birlikte çalıştığı teşkilat üyelerine ve dava arkadaşlarına teşekkür etti.
MHP Aksaray Milletvekili Ramazan Kaşlı da, disipline sevk edilerek partiden ihracı istenmesinin ardından istifa etmişti...