İktidarın 'Terörsüz Türkiye' süreci kapsamında hazırladığı açılım yasası teklifi, 592 milletvekilinden 360’ının imzasıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na sunuldu.

“Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesi” adı verilen teklifin, 7 Ağustos Cuma günü komisyonda, 9 Ağustos Pazar günü ise Genel Kurul’da görüşülmesi planlanıyor.

FARKLI PARTİLERDEN DESTEK GELDİ

Teklif, 277 milletvekili bulunan AKP ile 46 milletvekilli MHP’nin desteğiyle Meclis’e sunuldu. Ayrıca CHP’nin grup başkanvekilleri, DEM Parti’nin eş genel başkanları, grup başkanvekilleri ve TBMM başkanvekili, HÜDA PAR, iki Yeni Yol milletvekili, Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) milletvekilleri ile bağımsız milletvekilleri de teklife imza attı.

Yeni Parti, teklifi inceledikten sonra karar vereceğini açıkladı. İYİ Parti’nin teklife ilişkin genel görüşme önerisi ise TBMM Genel Kurulu’nda reddedildi.

MHP’Lİ YÖNTER’İN İMZASI YER ALMADI

Teklifin MHP’nin tam desteğiyle sunulduğu belirtilirken, gazeteci Nergis Demirkaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda MHP İstanbul Milletvekili İzzet Ulvi Yönter’in teklifte imzasının bulunmadığını duyurdu.

RAPORLU OLDUUĞU İÇİN

MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir SÖZCÜ'ye yaptığı açıklamada Ulvi Yönter'in raporlu olduğu için yasa teklifinde imzasının bulunmadığını raporlu olan bir kişinin imza atamayacağını söyledi.

GÖREVİNDEN İSTİFA ETMİŞTİ

MHP Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yapan İzzet Ulvi Yönter, 27 Mart’ta sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada görevinden istifa ettiğini duyurmuştu.Yönter, “Gördüğüm lüzum üzerine MHP Genel Başkan Yardımcılığı görevinden istifa ediyorum. Kamuoyunun bilgisine arz ederim” ifadelerini kullanmıştı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise Yönter’in akademik çalışmalarına daha fazla ağırlık vermek için “müsaade istediğini” ve istifa kararının ardında herhangi bir küskünlük olmadığını belirtmişti.