MHP'de İstanbul il teşkilatı ve tüm 39 ilçe teşkilatının görevi sona erdirildi. Bu kararın ardından İstanbul İl Başkanlığı’na Volkan Yılmaz atandı.

Cumhuriyet’in haberine göre, İstanbul’daki bu geniş kapsamlı değişimin yalnızca yerel bir teşkilat düzenlemesi olmadığı, doğrudan Genel Merkez iradesiyle yürütülen bir tasfiye süreci olarak değerlendirildiği ifade edildi.

Yönter’in, Devlet Bahçeli sonrası liderlik planları yaptığına ilişkin iddiaların parti yönetiminde rahatsızlık yarattığı öne sürüldü. Bu çerçevede, Yönter’in görevden ayrılmasının arka planında söz konusu değerlendirmelerin etkili olduğu dile getirildi.

Ayrıca Yönter’in bu süreçte Semih Yalçın’ın desteğini aldığı yönünde iddialar da kulislerde yer buldu.

Parti içi değerlendirmelerde, İstanbul teşkilatının önemli bir bölümünün Yönter’e yakın bir konumda bulunduğu, bu durumun “disiplin” çerçevesinde ele alındığı ve il ile ilçe teşkilatlarının toplu şekilde feshedilmesinde etkili olduğu belirtildi.

Parti disiplininin korunması ve hiyerarşik yapının netleştirilmesi amacıyla bu adımların atıldığı ifade edildi. Parti kaynakları, Yönter’e yakın isimlerin önemli kısmının daha önce Semih Yalçın tarafından görevlendirildiğini, bu nedenle görevden alma sürecinin de aynı isim üzerinden yürütüldüğünü aktardı.

İstanbul İl Başkanlığı’na getirilen Volkan Yılmaz ile oluşturulacak yeni yönetimin kalıcı olmayacağı, teşkilatı kongre sürecine hazırlayacak geçici bir yapı niteliği taşıyacağı belirtiliyor. Bu süreçte, teşkilat yapısının yeniden düzenlenmesi ve Genel Merkez çizgisine uyumlu kadroların oluşturulmasının amaçlandığı ifade ediliyor.

İSTANBUL'DAN SONRA SIRADA 7 İL VAR

Kulislerde dile getirilen bir diğer iddia ise sürecin İstanbul’la sınırlı kalmayacağı yönünde. Yönter’e destek verdiği öne sürülen 7 il teşkilatının daha incelemeye alındığı belirtiliyor.

Bu kapsamda ilk sırada Kütahya’nın bulunduğu ifade ediliyor. Parti içinde, benzer gerekçelerle yeni fesih ve görevden alma kararlarının gündeme gelebileceği konuşuluyor.

Parti kulislerinde yapılan değerlendirmelerde, MHP’de liderlik sonrası sürece ilişkin pozisyon aldığı düşünülen isimlere yönelik bir tasfiye sürecinin başladığı yönünde yorumlar yapılıyor.

İstanbul’daki adımın bu sürecin ilk ve en güçlü hamlelerinden biri olduğu, ilerleyen günlerde benzer gelişmelerin yaşanabileceği ifade ediliyor.