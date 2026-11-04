Fon soruşturmasına ilişkin tartışmalar siyasi kulislere taşınırken MHP'den AKP'ye dikkat çeken bir çağrı geldi.

MHP kulislerinde, Türkgün gazetesinde yayımlanan fon yazısının iktidara yönelik bir uyarı olarak değerlendirildiği belirtildi.

MHP kulislerinde, Türkgün’deki fon yazısı “iktidara uyarı” olarak değerlendirildi. “İsimleri açıklayın” çağrısı yapan MHP kaynakları, belirsizliğin kendi partilerinden isimleri de zan altında bıraktığını belirterek sorumluların ortaya çıkarılmasını istedi.

Kaynaklar, aynı talebin AKP içinde de dile getirildiğini aktardı.

Cumhuriyet'ten Merve Kılıç'ın haberine göre fon soruşturmasında isimlerin açıklanmamasına yönelik rahatsızlık MHP kulislerinde de dile getiriliyor.

MHP’ye yakınlığıyla bilinen Türkgün gazetesinin “Fon vurgununun akıbeti takipte” başlıklı başyazısında, sorumluların siyasi kimliklerine ve makamlarına bakılmaksızın açıklanması istenirken, belirsizliğin Cumhur İttifakı’nı töhmet altında bıraktığı vurgulandı.

Yazıyı “iktidara doğrudan uyarı” olarak değerlendiren MHP kaynakları, söylentilerin kendi partilerinden isimleri de hedef aldığını belirterek krizin daha fazla büyümeden çözülmesini istedi.

Yazıda, soruşturmaya ilişkin tam listenin yayımlanmamasının hem konuyla ilgisi bulunmayan kişilerin itibarını zedelediği hem de gerçek sorumluların gizli kalmasına yol açtığı savunuldu.

AKP'li ve MHP’li siyasetçilere ilişkin ortaya atılan iddialar örnek gösterilerek, isimler resmen açıklanmadıkça Cumhur İttifakı’nı töhmet altında bırakan söylemlerin süreceği belirtildi.

‘SORUMLULAR ORTAYA ÇIKARILSIN’

Yazıda, soruşturmadaki belirsizliğin giderilmesi ve kimsenin korunmadığının somut adımlarla kamuoyuna gösterilmesi çağrısı yapıldı.

Türkgün’ün sorumluların açıklanması talebini “arınma” vurgusuyla dile getirdiği gün, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de partisinin TBMM grup toplantısında siyasette arınma ve aklanma çağrısını yineledi.

Fon soruşturmasına doğrudan değinmeyen Bahçeli, “Artık yolsuzluğu, kirliliği ve siyasetin üzerine çöken bütün yükleri geride bırakmanın zamanıdır” dedi.

Bahçeli, “Bu vesileyle bir kez daha siyasette arınma ve aklanmanın ertelenemez bir gereklilik olduğunu vurgulamak istiyorum” ifadelerini kullandı.

MHP kaynakları, Türkgün’deki yazının iktidara yönelik mesajının, soruşturmanın bütün boyutlarıyla aydınlatılması ve sorumluların ortaya çıkarılması olduğunu belirtti.

BELİRSİZLİK YENİ İDDİALARI BESLİYOR

Belirsizlik sürdükçe farklı isimlerin zan altında kaldığını, MHP içindeki bazı isimlerin de söylentilerin hedefi olduğunu aktaran MHP’liler, aynı açıklık talebinin AKP içinde de dile getirildiğini söyledi.

MHP kaynakları, krizin bütün boyutlarıyla aydınlatılması ve sorumluların açıklanması gerektiğini vurguladı.

Belirsizliğin sürmesinin farklı isimleri töhmet altında bıraktığına işaret eden kaynaklar, bu durumdan MHP içindeki isimlerin de etkilendiğini belirtti.

Türkgün’deki yazının siyasi mesajını değerlendiren MHP kaynakları, iktidarın sorumluları açıklamamasının tartışmaları büyüttüğünü savundu. İsimler ve bağlantılar netleştirilmedikçe yeni iddiaların ortaya atıldığını belirten kaynaklar, bunun hem soruşturmanın aydınlatılmasını güçleştirdiğine hem de konuyla ilgisi bulunmayan kişilerin zan altında kalmasına yol açtığına dikkat çekti.

AKP kulislerinde farklı isimlerin birbirini işaret ettiğini aktaran kaynaklar, belirsizliğin uzamasından duydukları rahatsızlığı dile getirdi.

MHP’den isimlerin söylentilerin hedefi haline geldiğini belirten kaynaklar, kimsenin töhmet altında bırakılmaması için sorumluların somut biçimde ortaya çıkarılması ve suç işleyenlerin cezalandırılması gerektiğini vurguladı.

‘AK PARTİ İÇİNDE DE AYNI TALEP VAR’

MHP kaynakları, meselenin açıklığa kavuşturulması talebinin yalnızca kendi partileriyle sınırlı olmadığını da söyledi.

AKP içinde de fon krizinin çözülmesi, iddiaların aydınlatılması ve sorumluların açıklanması yönünde talepler bulunduğunu aktaran kaynaklar, bu beklentinin AKP'liler tarafından da dile getirildiğini belirtti.

Kaynakların değerlendirmesine göre Türkgün’deki çıkış, iktidar partisinin kendi içindeki rahatsızlık ve açıklık beklentisiyle de örtüşüyor.

Krizin sürüncemede kalmasının söylentileri çoğalttığına işaret eden kaynaklar, sorumluluğu bulunanlarla bulunmayanların ayrılmasının ancak sürecin aydınlatılmasıyla mümkün olacağını kaydetti.

TUTUKLAMALAR TEK BAŞINA YETERLİ GÖRÜLMÜYOR

Soruşturma kapsamında yapılan tutuklamaların tek başına sorunun çözüldüğü anlamına gelmediğini vurgulayan MHP kaynakları, krizin çözümüne yönelik adımların da atılması gerektiğini savundu.

Meselenin basit bir fon tartışması olarak görülemeyeceğini belirten kaynaklar, gün geçtikçe büyüyen iddiaların daha geniş bir krize dönüşme tehlikesine dikkat çekti.

Fon meselesinin bütün boyutlarıyla ortaya çıkarılmaması halinde ülkeyi derinden sarsabilecek sonuçlar doğurabileceği uyarısını yapan kaynaklar, Türkgün’deki yazıyı da bu çerçevede değerlendirdi.

Kaynaklar, Cumhur İttifakı’nın iktidar ortağına verilen mesajın, belirsizliğin giderilmesi, sorumluların açıklanması ve krizin daha fazla büyümeden çözülmesi olduğunu ifade etti.