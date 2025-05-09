Amedspor, 10 Mayıs'ta Başkent'te Ankaragücü ile karşı karşıya gelecek.

Kulübün resmi sosyal medya hesabından maç öncesi yapılan paylaşımında Ankara Kalesi kullanıldı ancak Türk bayrağına yer verilmedi.

Söz konusu görsel büyük tepkilere neden olunca Amedspor, "Bahse konu görsel dikkatle incelendiğinde, bayrağın futbolcumuzun arkasında kalmasının tamamen tasarımsal yerleşimden kaynaklandığı açıkça görülecektir. Görsele herhangi bir sansür ya da silme işlemi yapılmamıştır" açıklaması yaptı.

Amedspor'un paylaşımına bir tepki de Milliyetçi Hareket Partisi'nden geldi.

Devlet Bahçeli'nin Basın Danışmanı Yıldıray Çiçek, TürkGün'de kaleme aldığı yazısında Amedspor'un yeni 'süreçteki' tavrına tepki gösterdi.

'MADEM BİLİNÇLİ YAPILMADI O ZAMAN SOMUT ADIM ATIN'

"Terörsüz Türkiye yolunda ciddi adımlar atılırken ve iç cepheyi Türk bayrağı altında güçlendirmeyi hedefleyen çağrılar yapılırken, bu tür tahrikler ve provokasyonlar yalnızca Türkiye düşmanlarının işine yaramaktadır" diyen Çiçek, "Madem Amedspor, Ankara Kalesi görselindeki Türk bayrağının kaldırılmasının bilinçli bir tercih olmadığını savunuyor, o hâlde bu iddiasını somut bir adımla güçlendirmelidir" ifadelerini kullandı.

'ELİNDE YA DA LOGONDA TÜRK BAYRAĞIYLA ÇIK'

Amedspor'un Ankaragücü maçına elinde Türk bayrağıyla ya da formasında Türk bayrağı logosuyla çıkmasını teklif eden Çiçek, "Hem oluşan gerginliği sona erdirebilir hem de geçmişteki siciline sünger çekebilir. Peki, Amedspor bunu yapabilir mi? Yoksa spor maskeli provokasyonlarına ve tahriklerine devam mı edecek?" diye yazdı.