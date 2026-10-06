Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) Gezi Parkı davası tutuklusu şehir plancısı Tayfun Kahraman hakkında oy birliğiyle aldığı ikinci ihlal ve yeniden yargılama kararının gerekçesi Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yüksek Mahkeme'nin kararının ardından Milliyetçi Hareket Partisi'nden (MHP) konuyla ilgili ilk değerlendirme geldi. "YARGILAMANIN YENİLENMESİ GEREKİR" Partisinin TBMM'deki grup toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, AYM'nin kararına ilişkin net mesajlar verdi. Yıldız, Resmi Gazete'de yayımlanan kararın hatırlatılması üzerine, "Yargılanmanın yenilenmesine karar verdi, yani hak ihlali kararı verdi ve ‘yargılamanın yenilenmesi gerekir’ dedi, bunun tartışılacak bir tarafı yok" ifadelerini kullandı. AYM İKİNCİ KEZ 'İHLAL' DEMİŞTİ Gezi Parkı davası kapsamında tutuklu bulunan Tayfun Kahraman, ilk ihlal kararının uygulanmaması üzerine Anayasa Mahkemesi'ne ikinci kez bireysel başvuruda bulunmuştu. Yüksek Mahkeme, hak ihlalinin devam ettiğine hükmederek yeniden yargılama yapılması gerektiğine karar vermişti.

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