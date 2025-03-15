MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, partisinin Pendik ilçe teşkilatının Kurtköy'de düzenlediği iftar programının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Yönter, bir gazetecinin MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sağlık durumu hakkında sorduğu soruya, "Allah'a binlerce kez şükürler olsun, Genel Başkanımız son derece iyi. İnanıyoruz ki olabilecek en kısa zamanda da çalışmalarına başlayacaktır. Hamdolsun, Allah'a binlerce şükürler olsun, hiçbir sorunumuz yok" şeklinde yanıt verdi.

Ayrıca, PKK lideri Abdullah Öcalan'ın silah bırakma ve örgütü feshetme çağrısına da değinen Yönter, "Terör örgütü inanıyoruz ki çok kısa zaman içerisinde kongresini toplayıp kendisini feshedecektir, bunu bekliyoruz. 27 Şubat İmralı çağrısının gereğinin yapılmasını bekliyoruz" dedi. Yönter, bu çağrının, Türkiye'nin ortak geleceği, milli varlığı ve istiklalini koruma adına önemli olduğunu vurgulayarak, "Kürt, Türk kardeştir, Alevi, Sünni kardeştir" ifadelerini kullandı.