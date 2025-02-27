MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 4 Şubat 2025 tarihinde Kocaeli Gebze’de bulunan bir hastanede kalp kapakçığı operasyonu geçirmiş ve 14 Şubat günü taburcu olduğu açıklanmıştı.

Milliyetçi Hareket Partisi (AR-GE) Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Bahçeli ile görüştüğünü belirterek şunları söyledi:

"LİDERİMLE HER GÜN GÖRÜŞEN BİRİSİ OLARAK..."

"Sayın Genel Başkanımla az evvel telefonla görüştüm, talimatlarını aldım, sağlığı üzerinden iftira atanlar müfteri ve müptezeldir…Liderimle her gün görüşen birisi olarak iddia edilen her menfi haber yalan ve uydurma olduğunu açıkça ilan ediyorum…Menfur ve melun emel sahipleri ile çok kısa zaman sonra görüşeceğiz, Allah başımızdan eksik etmesin liderimi…"