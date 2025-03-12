MHP lideri Devlet Bahçeli'nin çağrısı ile başlayan ve teröristbaşı Öcalan'ın mektubu ile ivme kazanan yeni çözüm sürecine dair siyasi partilerin görüşme trafiği sürüyor...

MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, resmi sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı...

Özdemir, 'Terörsüz Türkiye' hedefiyle ilgili Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ile görüşmeme kararı aldıklarını açıkladı.

"CHP KAMUOYUNU OYALAMAYI HEDEFLİYOR"

Özdemir'in sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

-Terörsüz Türkiye hedefimizde MHP ve Cumhur İttifakı’nın duruşu gayet açık, temiz ve nettir.

-Program içinde geçen konuyla alakalı sorduğumuz soruya CHP’li parti meclisi üyesinin, partisi adına tutarlı bir cevap verememesi, kendisinden önceki CHP’li tüm yetkilileri de tasdikleyen bir tutum olmuştur.

-CHP içi boş kavramlar ve tutarsız cümlelerle kamuoyunu oyalamayı hedeflemektedir.

-Bu sebeple, Milliyetçi Hareket Partisi olarak CHP’nin, Terörsüz Türkiye hedefiyle ilgili duruş ve görüşünü netleştirmeden, bağımsız kürdistan konusunda tavrını net olarak ortaya koymadan, kendileriyle bu meseleyle alakalı herhangi bir temasımızın olmayacağını, Sayın Genel Başkanımızın iradelerinin de bu yönde olduğunu belirterek saygıdeğer kamuoyu ile paylaşıyoruz.