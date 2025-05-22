Terör örgütü PKK'nın silah bırakma ve fesih açıklamasının ardından bir süredir konuşulan 'infaz düzenlemesi' çalışmaları hız kazandı.

MHP ve DEM Parti ile görüşen AKP Grup Başkanı Abdullah Güler'in, Meclis'teki diğer partilerle görüşmelerini de bu hafta sonunda tamamlaması bekleniyor.

MHP'DEN KHK TALEBİ

Serbestiyet'ten Hilal Köylü'ye konuşan MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız ise düzenlemeye ilişkin, “KHK mağdurlarını da kapsamalı” dedi.

Yıldız, “TBMM öncelikle insan onurunu merkeze alan, hükümlülerin de anlayabileceği, karmaşık olmayan, cezanın ıslah edici fonksiyonlarını gözeten, infaz eşitliğini ve adaletini sağlayacak, cezasızlık algısına sebep olmayacak, sık sık değiştirmeye ihtiyaç duyulmayacak bir infaz kanunu yapmalıdır” ifadelerini kullandı.

ANAYASA MESAJI

MHP'li Yıldız, ayrıca infaz düzenlemesinin ardından "yeni Anayasa" çalışmalarının başlayacağı mesajını da verip, “Yeni anayasa hukuki bir reformla birlikte Türkiye’nin geleceğini şekillendirecektir. Türkiye’nin milli kimliğini, coğrafi bütünlüğünü ve siyasi birliğini her yönüyle koruyacak güçlü bir yeni anayasa şarttır” dedi.