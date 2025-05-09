MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'a yaptığı 'Gelsin TBMM'de konuşsun, PKK silah bıraksın' çağrısının ardından, Öcalan da bir açıklama yapmıştı.

Bugün ise PKK kongresini topladığını açıkladı.

5-7 Mayıs'ta tarihinde gerçekleşen kongrede fesih kararına dair açıklama yapılmadı. Alınan karar, bilgi ve belgelerin yakın zamanda paylaşılacağı duyuruldu.

'YENİ BİR SAYFA AÇILIYOR'

DEM Parti tarafından yapılan açıklamada "Onurlu bir barış ve demokratik çözüm yolunda yeni bir sayfa açılıyor. DEM Parti olarak bu tarihi dönüm noktasından sonra, Kürt meselesinin çözümü ve Türkiye’nin gerçek anlamda demokratikleşmesi için başta TBMM olmak üzere tüm demokratik siyaset kurumlarının sorumluluk almasının gerekliliğine inanıyoruz" denildi.

'KAN VE KİN DEVRİ KAPANDI'

Bir açıklama da MHP cephesinden geldi. TBMM Başkanvekili ve MHP İstanbul Milletvekili Celal Adan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada Bahçeli'yi övdü ve 'Kan ve kin devri kapandı' dedi.

İşte Adan'ın paylaştığı mesaj:

Liderimiz Devlet Bahçeli Bey'in çelikten iradesi ve bilgece idaresi sayesinde; en derin yaramız sarılmış, kan ve kin devri kapanmıştır. Nifak saçanlar, emperyalizme maşalık yapanlar kaybetmiş; Türk milleti kazanmıştır. Bin yıllık kardeşliğimiz daim olsun. Liderimiz var olsun.