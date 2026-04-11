MHP Kahramanmaraş Milletvekili Zuhal Karakoç, özel hayatı konu alan televizyon programlarına yönelik yeni bir düzenleme talebiyle kanun teklifi sundu.

Teklifte, yayın ilkelerine aykırı içeriklere verilen cezaların artırılması istendi.

Özellikle gündüz kuşağında yayımlanan ve aile hayatını konu alan programlar uzun süredir kamuoyunda tartışma yaratıyordu.

Bu kapsamda harekete geçen Karakoç, hem bu programlarda hem de haber bültenlerinde aile mahremiyetini ihlal eden yayınların yasaklanmasını talep etti.

Teklifte, ihlal durumlarında uygulanacak yaptırımların da ağırlaştırılması öngörülüyor.

HABER BÜLTENLERİNİ DE KAPSIYOR

Teklif, yalnızca gündüz kuşağı programlarını değil haber bültenlerini de kapsıyor. Buna göre; kişilerin özel ve aile hayatı, konut mahremiyeti, kişisel verileri, sağlık bilgileri ile ekonomik ve sosyal durumlarına ilişkin içeriklerin, açık kamu yararı bulunmadıkça insan onurunu zedeleyecek biçimde sunulması yasaklanıyor.

Bu tür içeriklerin reyting, teşhir ya da eğlence amacıyla kullanılmasının önüne geçilmesi hedefleniyor.

Teklifte, kişilerin açık rıza göstermesinin dahi yasağı ortadan kaldırmayacağı vurgulanıyor. Radyo ve televizyon yayınlarında; aile içi anlaşmazlıklar, kaybolma vakaları ve benzeri olayların tarafların yüzleştirilmesi, mahremiyetin açığa çıkarılması veya ailevi çatışmaların teşhir edilmesi yoluyla program içeriğine dönüştürülmesine izin verilmeyeceği belirtiliyor.

İDARİ PARA CEZASI GELİYOR

Düzenlemeye aykırı yayın yapan kuruluşlara, ihlalin tespit edildiği aydan bir önceki aya ait brüt ticari iletişim gelirinin yüzde 2 ila yüzde 5’i arasında idari para cezası uygulanması öngörülüyor.

KARAKOÇ: AİLE HAYATI REYTİNG AMACIYLA KULLANILAMAYACAK

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, MHP'li Zuhal Karakoç teklifinin gerekçesinde şu ifadeleri kullandı:

-Kişisel hayatın ve aile hayatının en hassas yönlerinin televizyon programlarına konu edilmesi, bunların bir eğlence ve tüketim unsuruna dönüşmesine yol açmaktadır.

-Bu teklif ile kişilerin özel hayatına, aile hayatına, sağlık bilgilerine, ekonomik ve sosyal durumlarına ve benzeri mahrem alanlara ilişkin unsurların reyting, teşhir veya eğlence amacıyla kullanılmasının önüne geçilmesi amaçlanmaktadır.