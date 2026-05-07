Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde yürütülen rüşvet ve örgütlü suç soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan Kandıra Belediye Meclis Üyesi Fahri Buruş, jandarmaya teslim olduktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

PARTİSİNDEN İSTİFA ETMİŞTİ

2024 yerel seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisi’nden (MHP) Kandıra Belediye Meclis Üyesi seçilen Buruş’un, soruşturma sürecinden önce partisinden istifa ettiği belirtildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Buruş, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Buruş’un tutuklanmasıyla birlikte soruşturma kapsamında tutuklananların sayısı 14’e yükseldi.

BEŞ İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Kandıra Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma; “suç işlemek amacıyla örgüt kurma veya örgüte üye olma”, “rüşvet”, “irtikap”, “resmi belgede sahtecilik”, “Orman Kanunu’na muhalefet”, “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama”, “görevi kötüye kullanma” ve “3628 sayılı Kanun’a muhalefet” suçlamalarını kapsıyor.

Soruşturma kapsamında 21 Nisan’da İl Jandarma Komutanlığı ile Kandıra İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Kocaeli merkezli olmak üzere Bolu, Sakarya, Afyonkarahisar ve Adana’da eş zamanlı operasyon düzenlenmişti. Operasyonda aralarında kamu görevlileri ve iş insanlarının da bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı.