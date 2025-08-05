MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı, "Anayasa'nın ilk üç maddesini tartışmaya gerek yok" dedi.
'Terörsüz Türkiye' süreci kapsamında toplanan komisyon TBMM'de ilk toplantısını gerçekleştiriyor.
SÖZCÜ TV muhabiri Emre Sercan İke toplantıda yaşananları aktardı. İke, "Her partiden iki isim konuşuyor. MHP'li Feti Yıldız konuştu. Orada DEM Parti'nin kendi fikirlerini açıkça ifade edebilmesinin fırsat olduğunu değerlendirdi. Anayasa'nın ilk üç maddesini tartışmaya gerek yok açıklamasını yaptı" ifadesini kullandı.