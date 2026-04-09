MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ABD-İsrail koalisyonuna karşı Türkiye-Rusya-Çin (TRÇ) ittifakı önerisi doğrultusunda dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili İlyas Topsakal'ın bu kapsamda Rusya'nın başkenti Moskova'da çeşitli temaslarda bulunduğu öğrenildi.

Medya Günlüğü'nün Rus Vedomosti gazetesinden aktardığı habere göre, Topsakal burada "Bahçeli'nin önerisini iletmek amacıyla" siyasetçiler ve entelektüellerle görüşmeler gerçekleştirdi.

'ALTERNATİF ORTAKLIK' DEĞERLENDİRMESİ

Moskova'da fikirlerini gazetecilerle de paylaşmaya çalıştığını belirten Topsakal, üç ülke arasında sağlanacak yakınlaşmanın yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda güvenlik açısından da önemli sonuçlar doğurabileceğini savundu.

MHP Genel Başkan Yardımcısı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Küresel dengelerin değiştiği bir dönemde Türkiye'nin alternatif ortaklıklar geliştirmesi gerekir."

AKP İLE İTTİFAKIN DEVAMI İÇİN 'TRÇ' ŞARTI

Haberde Topsakal'ın partisinin 2028 seçimlerinde AKP ile oluşturduğu Cumhur İttifakı'nı sürdürme şartının "bakanlık makamları değil, Rusya ve Çin ile iş birliğine yönelik bir programın kabul edilmesi olduğunu" söylediği aktarıldı.

Vedomosti Topsakal'ın ziyareti için şunları yazdı:

"MHP'li üst düzey isim bir Moskova'da. Türkiye'nin yönü mü değişiyor? Türkiye siyasetinde dikkat çeken bu diplomatik temas, dış politikadaki yön tartışmasını yeniden alevlendirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki iktidar blokunun ortağı olan MHP, son dönemde Rusya ve Çin ile daha yakın ilişkiler kurulmasını savunan çıkışlarıyla öne çıkıyor.

Bu çerçevede MHP Genel Başkan Yardımcısı İlyas Topsakal'ın mart ayında Moskova'ya gerçekleştirdiği ziyaret Ankara'nın dış politika dengelerine ilişkin yeni mesajlar içeriyor."