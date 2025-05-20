MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu’nun süreç ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye yönelik eleştirilerine sert bir dille cevap verdi.

ART ARDA HAKARETLER...

Yalçın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Dervişoğlu’nu “sümüklü böcek”, “azgın horoz”, “kendini bilmez” ve “müfteri” gibi hakaret içeren ifadelerle hedef aldı.

'ANORMAL SİYASİ İNAT'

Yalçın, İYİ Parti’nin “Terörsüz Türkiye” politikasına karşı sergilediği tutumu “anormal siyasi inat” olarak nitelendirerek, bu tavrın “ölçüsüz, aşırı ve tedaviye muhtaç” olduğunu savundu.

'SOYADIN TERES YA DA PERES OLSUN'

Ayrıca, İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez’e de sert eleştiriler yönelten Yalçın, “Çömez’in İngiltere’ye kaçtığı dönemde kimlerle görüştüğünü iyi biliyoruz. İYİ Parti’ye, MHP’ye saldırma ve Terörsüz Türkiye hamlesini sabote etme konusunda akıl veren odaklar milletimizin malumudur. Çömez’e, Washington’da Teres, Tel Aviv’de Peres soyadını kullanmasını öneriyoruz” dedi.

Semih Yalçın, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin bin yıllık kardeşlik hukukunu sağlamlaştırma amacıyla yaptığı caydırıcı hamlenin değerinin toplumun her kesimi tarafından anlaşıldığını, ancak İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu ve çevresinin bunu idrak edemediğini dile getirdi.

Yalçın, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Müsavat Efendi, Terörsüz Türkiye hedefine vasıl olmak üzere MHP ve Cumhur İttifakı'nın üstlendiği dominant siyasi rol karşısında altta kalmamaya ve rol çalmaya çalışmaktadır. Bu yüzden milletin rağbet ettiği bir olguya muhalefet ve mukavemet etmektedir ama heyhat, yanlış yoldadır; çıkmaz sokağa girmiştir. Çünkü Terörsüz Türkiye olgusunu bizzat millet üstlenmiştir. Anneler babalar üstlenmiştir. Bütün acılarına rağmen, hiçbir anne ve baba hiçbir şehit ve gazi ailesi terörün devam etmesini istemeyecektir. Verdiğimiz binlerce şehide yenilerinin eklenmesine, başka ailelerin de yeni acılara gark olmasına hiçbir aklı başında vatandaş rıza göstermeyecektir."