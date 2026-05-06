PKK elebaşı Öcalan için ‘kurucu önder’ benzetmesi yapan, “Öcalan gelsin Meclis’te konuşsun” diyen, statü verilmesini de isteyen MHP Lideri Devlet Bahçeli şimdi de “Barış Süreci Koordinatörü” sıfatını gündeme getirdi. Bahçeli, MHP TBMM Grubu’nda yaptığı konuşmada ‘terörsüz Türkiye’ sürecinde Öcalan’ın statüsünün netleştirilmesini istedi ve “Bu mesele yokmuş gibi davranarak sürecin sağlıklı işlemesi mümkün değildir” dedi. Bahçeli, şunları söyledi:

‘HIZ KAZANACAK’

“Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu tarihi bir vazife üstlenmiştir. Sırada siyasi ve hukuki düzenlemeler vardır. Gazi Meclisimizde gerekli yasama faaliyetleri hız kazanacaktır. Teklifler değerlendirilecek, her partiden madde önerileri alınacak, kanunlaştırma sürecinin çerçevesi millet iradesiyle oluşturulacaktır.”

‘ÖZÜ AÇIK OLMALI’

Bahçeli statü ile ilgili de şu öneriyi getirdi: “Öcalan için statü açığı varsa, bu açık Türkiye Cumhuriyeti lehine, ‘terörsüz Türkiye’ hedefinin başarısına hizmet edecek biçimde ele alınmalıdır. İhtiyaç duyulacak mekanizmanın adı ne olursa olsun özü açık olmalıdır.Tartışmalara son vermek için bunun adının ‘Barış süreci ve siyasallaşma koordinatörlüğü’ olmasını öneriyorum. Başka alternatifler de üretilebilir. Temennimiz PKK’nın kurucu önderliğinin bir tanım altında görev yapmasıdır.”

Öcalan

İmralı Koordinatörü süreçte ne yapacak?

Koordinatörlük önerisinin ardından sosyal medyada tepkiler yükseldi, ‘Bir de maaş bağlayın’ yorumları yapıldı.

PKK elebaşı Öcalan’ın bir süredir İmralı’daki ‘şartların’ değişmesini talep ettiği biliniyordu. MHP lideri Devlet Bahçeli’nin Öcalan için önerdiği “Barış süreci koordinatörlüğü” statüsü neyi kapsayacak sorusunu doğurdu. Koordinatörlük Öcalan’a İmralı’da sekreterya kurularak, dünyaya açık telefon ve internet üzerinden görüşmeler yapması ve talep edilen kişilerle İmralı Adasında yüz yüze görüşmesini de sağlayacak.

Türkiye’de koordinatörlük daha çok eğitim alanında ve siyasi partilerin kullandığı bir yöntem olarak öne çıkıyor. Kriz dönemleri ve afetlerde hızlı karar alma ve eşgüdüm için de ‘Koordinatör Vali’ görevlendiriliyor.

MAAŞ DA BAĞLAYIN

Kamu yönetimi, eğitim, özel sektör ve siyasi partilerde de bu statü kullanılıyor. Bahçeli’nin önerisine sosyal medyadan tepkiler geldi. Bazı X kullanıcıları şu yorumları yaptı: ”Bu sözler karşısından artık sinirlenmiyorum”, “Barış Süreci Koordinatör Yardımcısı da atansın”, “Yakında koordinatör uzmanlık sınavı da açılır”, “Bu öneri yeni bir istihdam olanağı sağlar”, “Oldu olacak maaş da bağlayın, bedava koordinatörlük olmaz.”