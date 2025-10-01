Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Feti Yıldız, Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'a yönelik dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Yıldız, Demirtaş'ın tahliyesine yönelik AİHM kararlarına atıf yaparak "Anayasa'nın 90. maddesi orada dururken, elbette bazı şeyler yapmak gerekir" dedi.

HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın tahliye beklentisine ilişkin Feti Yıldız, CNN televizyonuna yaptığı açıklamada "Ben davayı bilmiyorum. Benim bildiğim Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları var. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları bizim doğrudan anayasamızla ilgili. Anayasamızın 90. maddesi, 'usulüne uygun alınmış uluslararası anlaşmalara uymak zorundadır' der. Yani Anayasa 90. maddesi orada dururken, elbette bazı şeyler yapmak gerekir diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı. Öte yandan Yıldız, genel af beklentilerine ise kapıyı kapadı.

DEMİRTAŞ'IN AVUKATI ÇAĞRI YAPMIŞTI

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), 2016’dan bu yana cezaevinde bulunan Selahattin Demirtaş’ın başvurusu üzerine, tutukluluğun “siyasi nedenlerle” gerçekleştiğine hükmederek hak ihlali kararı vermişti. Demirtaş’ın avukatı Mahsuni Karaman ise yaptığı son açıklamada, AİHM’in bu kararını hatırlatarak 8 Ekim 2025’in kritik bir tarih olduğuna dikkat çekmiş ve şu ifadeleri kullanmıştı:

- İstinaf Dairesinin dosyayı hemen incelemeye alarak Sayın Demirtaş ve arkadaşlarını, ilk elden, hukukun gereği olarak tahliye etmesi gerekir

- Diğer taraftan tüm sıcaklığı ile yürütülen ve temkinli izlenen çözüm sürecinin inandırıcılığının gereği olarak da Kobani tutuklularının tahliyesi gerekli ve hatta zorunludur.

- Öyle ki, tıpkı MHP’nin Kobani dosyasında istinafa başvurmaması gibi, hükümetin de itiraz süresi 8 Ekim 2025’te son bulacak olan AİHM kararına itiraz etmemesi anlamlı olacaktır. Zaten benzer itirazların AİHM nezdinde bir karşılık bulmayacağı önceki AİHM Büyük Dair kararı ile de sabittir.

- Gerek yerel ve uluslararası hukukun gereği olarak, gerekse de barış ve kardeşlik sürecinin inandırıcılığının pekişmesi açısından, İstinaf Dairesinin Kobani dosyasını ivedi şekilde incelemeye alacağı ve Sayın Demirtaş ve arkadaşları hakkında tahliye kararı vereceği yönünde güçlü bir beklentimiz olduğunu not etmek gerekir.