MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Anayasa Komisyonu üyesi Feti Yıldız, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla yeni anayasa ve infaz kanunu çağrısında bulundu.

Toplumda yeni anayasa ve infaz düzenlemesi konusunda geniş bir mutabakat bulunduğunu savunan Yıldız, "Yeni bir anayasa gibi yeni bir infaz kanunu konusunda da toplumda büyük bir mutabakat var. İyi bir infaz rejimi olmadan, Ceza ve Ceza Muhakemesi ne kadar iyi olursa olsun ceza adaleti tam olarak sağlanamaz" ifadelerini kullandı.

"Dünyanın her yerinde devletin cezalandırma hakkı ile sanığın hakları çatışma halindedir" diyen Yıldız, hukuk devletinin temelinde insan haklarına saygı ve adaletin bulunduğunu belirtti.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) çağrıda bulunan Yıldız, insan onurunu merkeze alan, sade ve anlaşılır bir infaz kanunu yapılması gerektiğini de söyledi.

Yıldız'ın tam paylaşımı şöyle:

"Yeni bir anayasa gibi yeni bir infaz kanunu konusunda toplumda büyük bir mutabakat var.

İyi bir infaz rejimi olmadan, Ceza ve Ceza Muhakemesi ne kadar iyi olursa olsun ceza adalet tam olarak sağlanamaz.

Dünyanın her yerinde devletin cezalandırma hakkı ile sanığın hakları çatışma halindedir.

Hukuk devletinde bu çatışmanın sınırları kanunlar,anayasa ve insan hakları sözleşmeleriyle çizilmiştir.

Her insan kişiliğine bağlı, dokunulmaz, devredilmez, vazgeçilmez temel hak ve hürriyetlere sahiptir.

Temel hak ve hürriyetler insan olmanın doğal sonucudur.

Bir anlaşmadan doğmaz bir lütfu da değildir.

Devlet organları ve idare makamları, bütün işlemlerinde kanun önünde eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek zorundadır.

Anayasamızda tarif edilen eşitlik ilkesinin amacı, hukuksal durumu aynı olan kişilerin kanunlar karşısında aynı işleme bağlı tutulmalarını sağlamaktır.

insan haklarına saygılı koruyucu adaleti kuran,yargı denetimine bağlı olan devlet, hukuk devletidir.

TBMM öncelikle

İnsan onurunu merkeze alan,

Hakim, savcı, avukat gibi uygulayıcıların yanında hükümlülerin de anlayabileceği karmaşık olmayan, sade, cezanın ıslah edici fonksiyonlarını gözeten,

infaz eşitliğini ve adaletini sağlayacak, cezasızlık algısına sebep olmayacak,

sık sık değiştirmeye ihtiyaç duyulmayacak bir infaz kanunu yapmalıdır.

Bununla birlikte,

yeni anayasa hukuki bir reformla birlikte Türkiye’nin geleceğini şekillendirecektir.

Türkiye’nin milli kimliğini, coğrafi bütünlüğünü ve siyasi birliğini her yönüyle koruyacak güçlü bir yeni anayasal çerçeveye kavuşmamız daha fazla ertelenemez."