MHP Genel Başkan Başdanışmanı Yıldıray Çiçek, yaptığı açıklamada MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sağlık durumu hakkında bilgi verdi.
Çiçek, Bahçeli'nin sağlık durumunun gayet iyi olduğunu belirterek, "Sayın Devlet Bahçeli'nin sağlığı, dostlarını sevindirecek, düşmanlarını üzecek, hesaplar yapanları kahredecek kadar iyidir" şeklinde bir ifade kullandı.
Ayrıca, Çiçek, Bahçeli'nin sağlık durumu hakkında sosyal medyada yer alan bazı yorumlar üzerine hukuki süreç başlatıldığını duyurdu. X üzerinden açıklama yapan Çiçek, şu paylaşımı yaptı: