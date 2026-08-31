MHP Elazığ teşkilatında yaşanan yönetim değişiklikleri parti içerisinde yeni bir tartışmayı beraberinde getirdi. 2022 yılından bu yana MHP Elazığ İl Başkanlığı görevini yürüten Yunus Bal görevden alınırken, yerine daha önce il başkanlığı yapan ve 2018 genel seçimlerinde MHP’nin Elazığ birinci sıra milletvekili adayı olan Oğuzhan Demir atandı.

Demir’in göreve gelmesinin ardından merkez ilçe başkanlığında da değişikliğe gidildi. Vahit Erkan’ın yerine Onur Köseli atanırken, Köseli geçtiğimiz haftalarda gerçekleştirilen MHP Elazığ Merkez İlçe 15. Olağan Kongresi’nde tek aday olarak delegelerin karşısına çıktı ve seçildi.

DEĞİŞİKLİKLER PARTİ İÇİNDE TARTIŞMA YARATTI

MHP kaynaklarından edinilen bilgilere göre, teşkilatlarda yapılan değişiklikler parti içerisinde görüş ayrılıklarına neden oldu. İddiaya göre MHP Elazığ Milletvekili Semih Işıkver, Yunus Bal’ın görevden alınmasına karşı çıkmasına rağmen MHP Genel Merkezi değişiklik kararından geri adım atmadı.

Yeni il ve merkez ilçe yönetimlerinin belirlenmesinin ardından Işıkver’in atamalara mesafeli yaklaştığı ileri sürüldü.

MECLİS ÜYELERİ DE TARAF OLMADI

Parti içerisindeki değişimin yalnızca il ve merkez ilçe teşkilatlarıyla sınırlı kalmadığı da iddia edildi. MHP kaynakları, Elazığ İl Genel Meclisi üyeleri ile belediye meclisi üyelerinin de yaşanan süreçte herhangi bir tarafın yanında yer almadığını belirtti.