MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter'in görevinden istifa etmesinin ardından parti teşkilatlarında başlayan değişim sürüyor. Çok sayıda il başkanının görevden alındığı, bazı il yönetimlerinin ise feshedilerek yerlerine yeni yönetimlerin oluşturulduğu süreçte, Elazığ teşkilatında da görev değişikliği yaşandığı öğrenildi.

PAZARTESİ GÜNÜ AÇIKLANMASI BEKLENİYOR

Edinilen bilgilere göre, MHP Genel Merkezi, 2022 yılından bu yana Elazığ İl Başkanlığı görevini yürüten Yunus Bal'ı görevden aldı. Bal'ın yerine, 2011-2015 yılları arasında MHP Elazığ İl Başkanlığı yapan ve 2018 genel seçimlerinde partinin Elazığ birinci sıra milletvekili adayı olarak gösterilen Oğuzhan Demir'in atandığı öğrenildi.

(Oğuzhan Demir)

Görevlendirmeye ilişkin resmi açıklamanın pazartesi günü yapılmasının beklendiği ifade edildi.

(Yunus Bal)

KONGRE SÜRECİ DEMİR İLE YÜRÜTÜLECEK

Kulis bilgilerine göre, MHP yönetiminin önümüzdeki dönemde yapılması planlanan Elazığ İl Kongresi sürecini de Oğuzhan Demir başkanlığındaki yeni yönetimle yürütmeyi planladığı öğrenildi.

MHP Genel Merkezi'nden konuya ilişkin resmi açıklamanın yapılması bekleniyor.