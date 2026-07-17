İktidar ortağı MHP’den, milyonlarca emekli ve çalışanı umutlandıran ‘kaynak’ açıklaması geldi. MHP Milletvekili Mustafa Kalaycı, Kahramanmaraş depreminin bütçedeki yükünün sona erdiğini, Hazine nakit dengesinin iyileştiğini, faiz dışı dengenin fazlaya geçtiğini belirtti. Kalaycı, “Bu iyi bir gelişme. Maliye’nin elini rahatlatacak, bütçe imkanlarını daha elverişli hale getirecek, bu anlamda da emeklimizin, çalışanın beklentilerini karşılayacak düzenlemeler yapma imkanı da olacak” ifadelerini kullandı. Emekliler arasındaki farklılıkların giderilebileceğini belirten Kalaycı, emeklilik sisteminde ciddi yapısal sorunlar olduğunu söyledi. Kalaycı şöyle konuştu:

‘KÖKLÜ DÜZENLEME ŞART’

“3 yılda 100 milyar dolara yakın bir harcama yapıldı. Ancak deprem bölgesinde yapılan yatırım harcamaları hemen hemen bitti. 6 aylık Hazine nakit dengesine baktım, geçen yıl 6 ayda 1 trilyon 293 milyar lira iken bu yıl 1 trilyon 57 milyar liraya düşmüş. Faiz dışı nakit dengesine baktığımız zaman geçen yıl 270 milyar faiz dışı açık, nakit açığı varken bu yılın 6 ayında faiz dışı 368 milyar lira fazlamız var.”

30 yıl prim ödeyen ile 10 yıl prim ödeyenin neredeyse aynı maaşı alır hale geldiğini belirten Kalaycı, şunları söyledi: “Memur emeklisiyle diğer emekliler arasında maaş zam oranları farklı. SSK’lı (7.200 gün) ile Bağ-Kur’lu (9000 gün) arasında prim gün sayıları farklı. Bütün bu eşitsizlikleri giderecek köklü düzenleme gerekiyor. İntibakı gerçekleştirirsek en düşük emekli aylığına ek ödeme vermeye gerek bile kalmayacak” dedi.

Memura verilen seyyanen zam memur emeklisine de verilmeli

MHP’li Mustafa Kalaycı, sosyal güvenlik sistemindeki ‘yapısal’ sorunlar yüzünden emekliler arasında maaş dengesizlikleri oluştuğunu belirtti. Kalaycı, ayrıca Temmuz 2023’te memurlara verilen 8 bin 77 liralık seyyanen ek ödemenin memur emeklilerine de verilmesi gerektiğini de söyledi. Bunu defalarca gündeme getirdiklerini belirten Kalaycı, “Bugün o para 25 bin 153 liraya gelmiş. Bu konuda emeklilere de bir düzenleme yapılması uygun olacak. Aslında prim maaş dengesini sağlarsak buna da gerek kalmayacak” dedi.