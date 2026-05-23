Kocaeli’nin İzmit İlçesi Yahya Kaptan Mahallesi’nde meydana gelen olay, Geylani Yenigün'e ait evin bulunduğu apartmanda meydana geldi. Müteahhitlik yapan Geylani Yenigün ile iş ortağı Uğur Öz arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

BİNANIN BAHÇESİNDE BULUNDU

Binanın içindeki tartışma büyüyüp kavgaya dönüştü. Uğur Öz, yanındaki tabancayla Yenigün'e ateş açtı. Öz’ün ise daha sonra binanın bahçesinde aynı tabancanın yanında cansız bedeni bulundu.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olayda yaralanan Yenigün, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İL BAŞKANI VE YÖNETİCİLER BİLGİ ALDI

MHP İl Yönetim Kurulu Üyesi olduğu öğrenilen Yenigün'ün cenazesi Kocaeli Şehir Hastanesi, Öz'ün cenazesi ise Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayın ardından MHP Kocaeli İl Başkanı Kamil Akın ve partililer de bölgeye gelerek yetkililerden bilgi aldı.