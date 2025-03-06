Terör örgütü PKK elebaşısı Abdullah Öcalan geçtiğimiz günlerde PKK'ya silah bırakma çağrısı yapmıştı.

Bu çağrının PKK'nın Suriye'deki kolu PYD/YPG'yi kapsayıp kapsamadığı tartışma konusu oldu.

Öcalan'ın çağrısının ardından bir televizyon programına konuk olan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, teröristbaşının "silah bırakma ve örgütü fesih" çağrısının sadece PKK'ya yönelik olduğunu YPG’yi kapsamadığını söyledi.

Hatimoğulları, “Bu çağrı oldukça açık ve net. Metnin hiçbir yerinde YPG geçmiyor” dedi.

(DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları)

MHP'DEN DEM PARTİ'YE ÇOK SERT TEPKİ

MHP Genel Başkanı Basın Danışmanı Yıldıray Çiçek, partinin yayın organı Türkgün’deki yazısında DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları’na tepki gösterdi.

(MHP Genel Başkanı Basın Danışmanı Yıldıray Çiçek)

'OYUN İÇİNDE OYUN VAR'

Çiçek şunları söyledi:

Tülay Hatimoğulları, kimden yanasın? ABD mi, İsrail mi?

“PKK’nın silah bırakma ve feshedilme sürecine girmesi karşısında İsrail büyük bir telaş içindeyken, DEM Eşbaşkanı Tülay Hatimoğulları bu telaşın neresinde durmaktadır?

İsrail cephesinde telaşlı bir hareketlilik başlamış görünmektedir. Siyonist Netanyahu, “Suriye Kürtleri korunmalı” maskesi altında terör örgütü YPG’yi korumaya yönelik açıklamalar yaparken, İsrail’in “İsrail Savunma Kuvvetleri’nin resmi X hesabına hoş geldiniz! Bu platform, ISK ile ilgili gelişmeler hakkında güvenilir ve anlık güncellemeler sağlamak amacıyla kullanılacaktır.” şeklinde duyurduğu Türkçe bir sayfa açması da dikkat çekmektedir.

Tüm bu gelişmeler, İsrail’in aynı zamanda kara propagandaya hazırlandığını ve Türkiye’deki taraftarlarını diri tutmayı amaçladığını göstermektedir.

Oyun içinde oyun var, ancak Türkiye bu oyunları bozacaktır.”