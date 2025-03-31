MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin terörist başI Abdullah Öcalan'a çağrı yapmasının ardından başlayan süreçte iki kez görüşme gerçekleştiren DEM Parti ve MHP heyeti bu kez bayramlaşma programında buluştu. MHP'li bir heyet DEM Parti'ye, DEM Partili bir heyet ise MHP Genel Merkezi'ni ziyaret etti. MHP'li İsmet Büyükataman, "Dargınlıkların, küskünlüklerin giderildiği, dostluk kapılarının yeniden aralandığı, kardeşlik hukukun bir kez daha perçinleşmesine vesile olan günleri birlikte idrak edeceğiz." dedi.

MHP heyeti DEM Parti'ye bayram ziyareti gerçekleştirdi. MHP'li İsmet Büyükataman, "Bugün bayram, dostluğun, kardeşliğin hakim olduğu bir gün. MHP olarak bu bayramda sayın Genel Başkanımızın takdir ve tasarruflarıyla yelpazeyi oldukça genişlettik." dedi.

Ataman şu ifadeleri kullandı:

"CHP biliyorsunuz bayramlaşma programını iptal ettiğini söyleyerek İstanbul'da ayrı bir program icra ediyor. Onun dışında bütün siyasi partilerle kısmet olursa bir bayramlaşmayı arzu ediyoruz. O çerçevede DEM Parti'yi ziyaret ediyoruz.

"DARGINLIK, KÜSKÜNLÜKLERİN BİTTİĞİ GÜNLERİ BİRLİKTE İDRAK EDECEĞİZ"

Bayramı inşallah bayram tadında kutlayacağız. Dargınlıkların, küskünlüklerin giderildiği, dostluk kapılarının yeniden aralandığı, kardeşlik hukukun bir kez daha perçinleşmesine vesile olan günleri birlikte idrak edeceğiz. Kabulünüz için teşekkür ediyorum. Bu arada Sayın Genel Başkanımızın da selamları ve bayram tebriklerini ifade etmek istiyorum"

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