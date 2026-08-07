AKP'nin 'Terörsüz Türkiye' süreci kapsamında hazırladığı açılım yasası teklifi 277 AKP'li, 45 MHP'li milletvekilinin desteğiyle geçtiğimiz gün Meclis'e sunuldu.

'BİR CANIM VAR; O DA FEDA OLSUN'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin ilk imzacısı olduğu teklife imza atmayan tek isim MHP İstanbul Milletvekili İzzet Ulvi Yönter oldu. İmza atmadığına dair haberlerin ortaya çıkmasının ardından Yönter yaptığı paylaşımda, “Bir canım var; o da vatana, millete, devlete ve davama feda olsun…” ifadelerini kullandı.

'RAPORLUYDU...'

Konuyla ilgili açıklama yapan MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay ise, "Sağlık sorunları nedeniyle raporlu olduğu için Meclis faaliyetlerine katılmamaktadır" dedi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir de yaptığı açıklamada Yönter'in raporlu olduğu için yasa teklifinde imzasının bulunmadığını, raporlu olan bir kişinin imza atamayacağını söyledi.

'ZULÜM HİÇ KİMSENİN YANINA KALMAZ'

Bu sabah yeni bir mesaj paylaşan Yönter, "Hiç kimse unutmasın, karıncanın da sahibi vardır… Haksızlık düzeni, yalan ve iftira düzenekleri gün gelir yıkılır. Zulüm hiç kimsenin yanına kalmaz… Allah korktuklarımızdan emin, umduklarımıza da nail ve nasip etsin inşallah. Cumamız mübarek olsun" ifadelerine yer verdi.

İSTİFASININ ARDINDAN 22 İL GÖREVDEN ALINDI

İzzet Ulvi Yönter, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Başdanışmanı Eyyup Yıldız ile sosyal medyada ima yoluyla yaşadığı tartışmanın ardından MHP Genel Başkan Yardımcılığı görevinden istifa ettirildi.

Yönter, istifa kararını kısa bir metinle duyurdu ve açıklamasında alışılmışın aksine Bahçeli’ye yer vermedi. Daha sonra Bahçeli tarafından yapılan açıklamada Yönter’in “akademik kariyerine devam edeceği” ifade edildi.

Tartışma sürecinde Yönter’in Eyyup Yıldız hakkında yaptığı paylaşımlar, bazı il ve ilçe teşkilatları ile Ülkü Ocakları tarafından da paylaşıldı. Bu süreçte söz konusu teşkilatlar tasfiye edildi ve yerlerine genel merkez tarafından yeni atamalar yapıldı.

6 Nisan 2026 tarihinde İstanbul İl yönetiminin feshedilmesiyle başlayan süreçte bugüne kadar toplam 22 il yönetimi görevden alındı.

Feshedilen iller arasında İstanbul, Kütahya, Eskişehir, Kars, Çanakkale, Bilecik, Muğla, Bolu, Ardahan, Bingöl, Antep, Malatya, Isparta, Urfa, Konya, Kilis, Kırıkkale, Zonguldak, Kocaeli, Manisa, Adana ve Adıyaman yer aldı.