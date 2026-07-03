Silivri Belediyesi, kültürel etkinlik adına farklı ülkelerden gelen çocukları misafir ederek mahallelerde halk oyunları gösterileri düzenledi. Gürcistan’dan gelen çocuklar sahneye bayraklarıyla çıktı ve geleneksel müziklerini çalarak Kafkas halk oyunları oynadı. Üzerinde ülkenin kurucu babası ve ismini de aldığı Aziz George’u temsil eden 4 adet kırmızı haç bulunan bayrak, krize neden oldu. Bayrağı haçlı sancağı zanneden MHP Silivri İlçe Başkanı Zafer Yalçın, tepki göstererek suç duyurusunda bulundu.

CHP Silivri İlçe Başkanı Doruk Bulut, şu cevabı verdi: “Andımızın okutulmamasına, devlet kurumlarından TC yazısının kaldırılmasına göz yumanlar, milli bayramlarımızı milletimizle kutlanmasının sınırlandırılmasına laf edemeyenler, etkinlikten rahatsız oluyorlarsa takdir halkın vicdanındadır.”

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