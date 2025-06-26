MHP lideri Devlet Bahçeli’nin memleketi Osmaniye’nin MHP’li Belediye Başkanı İbrahim Çenet, Hatay ve Gaziantep’in ikişer ilçesini kendi şehrine bağladı, yeni bir harita oluşturdu. Hatay’ın Erzin ve Dörtyol, Gaziantep’in de İslahiye ve Nurdağı ilçelerini Osmaniye haritasına ekledi. Başkan Çenet, yasa olmadan böyle bir değişiklik mümkün olmasa da Osmaniye’yi büyükşehir yapacaklarını da açıkladı.



Çenet yaptığı açıklamada “Osmaniye’mizin Büyükşehir olması ilimiz için Türkiye’nin Avrupa Birliğine girmesinden çok daha önemlidir. Osmaniye artık idari sınırları ile kader birliği yapan bir şehir olacak’’ dedi. Çenet şöyle devam etti: ‘’Günümüzde Osmanlı’nın ismini tek başına yaşatan Osmaniye’mizden Erzin ve Dörtyol’un alınıp, liman ve ticaret şehrimizin önünün kesildiği apaçık göstermiyor mu? Erzin ve Dörtyol’un ana şehir Osmaniye’mize geri dönmesi tarihimize saygının bir gereğidir. Doğu Akdeniz böylece İskenderun Körfezinden sonra serbest ticaret bölgesi olarak ikinci bir İskenderun Körfezi daha kazanacaktır. Bu körfezin adı Osmaniye Körfezi olacaktır.”

CİDDİYETE DAVET



CHP Gaziantep Milletvekili Hsan Öztürkmen ise bu açıklamaya tepki gösterdi ve “Nurdağı ve İslahiye Gaziantep’in koparılmaz parçasıdır. Şehrin tarihî ve kültürel bağlara sahip ilçelerinin başka bir ile bağlanması kabul edilemez. Makam sahibi herkesi ciddiyete davet ediyorum’’ dedi.