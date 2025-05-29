Milyonlarca yurttaş iş umuduyla kapı kapı gezerken MHP yönetimindeki Karaman Belediyesi’nde işe alınanlar “belediye değil,aile şirketi” yorumlarına neden oldu.
(MHP'li Belediye Başkanı Savaş Kalaycı)
BELEDİYE BAŞKANIN KARDEŞİ DE İŞE ALINANLAR ARASINDA
Karaman Belediyesi’ne ait Ongun A.Ş’de Belediye Başkanı Savaş Kalaycı’nın kardeşi ve kuzenin yanı sıra makam şoförünün de eşi işe alınanlar arasında.
(Ongun A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Aşkan)
Ongun A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Aşkan’ın kardeşi ve yardımcısı Murat Doğrusöz’ün oğlu da işe alındı. İşe alınanlar bunlarla da sınır değil.
(İşe alınan Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Güventürk'ün kardeşi Turan Güventürk)
Çok sayıda MHP’li Meclis Üyesinin de yakınları Ongun A.Ş’de çalışanlar arasında…
(İşe alınan MHP İl Kadın Kolları Başkanı Fatma Uzel)
İşte işe alınan o isimler
-Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı'nın Kardeşi Onur Kalaycı ve kuzeni Ahmet Harmankaya.
-Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı'nın makam şoförü'nün eşi Münevver Okur ve yeğeni Ramazan Okur.
-Karaman Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Güventürk'ün kardeşi Turan Güventürk. -Karaman Belediyesi Ongun A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı ve MHP Meclis üyesi Mustafa Aşkan'ın kardeşleri Ahmet Aşkan ve Aybüke Aşkan Akdoğan.
-Karaman Belediyesi Ongun A.Ş Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Murat Doğruöz’ün oğlu Yavuz Doğruöz.
-Karaman MHP İl Kadın Kolları Başkanı Fatma Uzel -Karaman Belediyesi MHP Meclis Üyesi Bekir Küçüktürk'ün oğulları Süleyman Küçüktürk ve Mustafa Küçüktürk.
-Karaman Belediyesi MHP Meclis Üyesi Ekrem Tokay'ın Kızı Aybüke Tokay ve yeğeni Sudem Öcal.
-Karaman Belediyesi MHP Meclis Üyesi Mustafa Karaardıç'ın oğlu Kudsi Karaardıç -Emekliye ayrılan eski Karaman Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Hasan Doğançay'ın Eşi Süreyya Doğançay
-Karaman Belediyesi Yazı İşleri Müdürü Mehmet Kara'nın Eşi Suzan Kara.
ÇOK SAYIDA İŞLETMEYİ BÜNYESİNDE BULUNDURUYOR
Karaman Belediyesi’ne ait Ongun A.Ş bünyesinde Pestelma, tekstil fabrikası, ahşap ürünler, saya fabrikası, reklam-promosyon, teknik işler birimi ve ekmek büfeleri yer alıyor.