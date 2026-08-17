Kastamonu Hanönü’nde Küreçay Bakır Ocağı Projesi için yapılmak istenen ÇED toplantısı, vatandaşların protestosuyla iptal edildi. Bölge halkı, ikinci maden ocağının su kaynaklarını ve doğayı tehdit edeceğini belirterek salona girmedi. Toplantı çıkışında vatandaşlar, MHP’li Hanönü Belediye Başkanı Metin Yamalı’ya, ”Başkanım açıklama yapar mısınız” sorusunu yöneltti.

VATANDAŞLAR TEPKİ GÖSTERDİ

Yamalı ise makam arabasına bineceği sırada vatandaşlara tehdit edercesine parmak sallayarak karşılık verdi. Bunun üzerine vatandaşlar, “Gördünüz mü bize parmak salladı” diyerek olayı alkış ve ıslıklarla protesto etti. Görüntülere tepki sosyal medyadan da yükseldi. Vatandaşlar, Hanönü halkının çevre mücadelesindeki direnişi desteklerken, Yamalı’nın “parmak sallaması çevreyi talan eden rant için mi?” sorusunu yöneltti. Konuyla alakalı Yamalı’dan bir açıklama gelmedi.