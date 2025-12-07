Bilecik’in merkez ilçesine bağlı Vezirhan Belde Belediyesi’nin Aralık ayı meclis toplantısına MHP’li Belediye Başkanı Hüseyin Ocak’ın memurlara yönelik sözleri damga vurdu.

Belediye Meclis Toplantısında konuşan MHP’li Hüseyin Ocak, kentte yaptıkları hizmetleri eleştirenlere tepki gösterdi.

“Bizler siyasetçiyiz ama hak etmediğimiz haddi aşan, şehrin içerisinde dedikodular dönüyor” diyen Başkan Ocak, “Bir takım insanlar sosyal medyadan açıklamalar yapıyor. Biz ne yaptığımıza eminiz. Bizim siyaseten burada olmamızdan rahatsız olanlar, geçmişte kuyruk acısı olan insanlar bir şeyler söyleyecek. Bize onların bize aferin demesini beklemiyoruz ama yaptığımız işleri provoke etmeleri de bizi rahatsız ediyor. Özellikle son dönemde bir yandan Alparslan Türkeş Yaşam Vadisi’ni açtık. Çok geniş bir şekilde çok güzel bir açılış yaptık. Bu hizmetler dediğim gibi derdi Vezirhan olmayanların zoruna gidiyor. Zorlarına gidince de mırın mırın bir şeyler söylemeye çalışıyorlar. Özellikle yaptığımız Alparslan Türkeş Yaşam Vadisi’nde içerisinde bir eksik bulamayınca ‘yok bu kadar para harcanır mıydı? Bu kadar para var mıymış yok muymuş’ gibi takım şeyler konuşuyorlar. Buradan tekrar ilan ediyorum; bu proje Vezirhan’ın projesi. Bu prjenin bugünlük bayındırlık fiyatlarıyla bakıldığı zaman değeri 150 milyon. Vezihan Belediyesi’nin 150 milyonluk bir proje yapma kabiliyeti mali yapısına bakınca maalesef yok. Biz bu projeyi etrafımızdaki sanayi kuruluşlarından, tüccarlardan ve devletin diğer kurumlarından, bakanlıklardan yardım alarak yaptık. Nedense bizim bu aldığımız yardımlar birilerini rahatsız etti”

"DEVLETE SIRTINI DAYADILAR"

Kendisinin belediye başkanlığı görevinden ziyade tüccar olduğunu söyleyen Hüseyin Ocak, memurları hedef aldı. MHP’li Başkan Ocak, şunları söyledi:

“Belediye başkanlığından ziyade bir görevim daha var. Tüccarım ben. 2019 yılında da adayken birilerine battıysa bugün 2024 bu tüccar kimliğimiz gündeme geliyor. Biz tüccar olmaktan gayet memnunuz. Biz yıllarca tırnaklarımızla kimseye sırtımızı dayamadan mücadele ettik. Memur olanlar bunu anlayamaz. Yanımızda memur arkadaşlarımız var, özür diliyorum ama ben konuyu anlatmak adına konuşuyorum. Biz yıllarca kendimiz ürettik, çalıştık, bir şeylerle hayata geldik. Memur adamlar bunun ne olduğunu anlayamaz. Ama eleştirirse verilecek şöyle bir cevabımız var: Biz doğranmış yemedik. Biz çalıştık, ürettik, vergi verdik onlar da devlete sırtını dayadılar, memur oldular bizim verdiğimiz vergilerle geçiniyorlar. İki de bir bunun lanse edilmesi tabi hoşumuza gitmiyor. Parantez içinde bunu da söylemek istedim.”