Gaziantep'in MHP’li Araban Belediyesi, mart ayı meclis toplantısında arsa satışında muhalefete oyun oynandığı ortaya çıktı. 2 arsanın satışının oylanmasına rağmen meclis tutanaklarında 4 arsa satışının oylandığı ortaya çıktı. Duruma CHP’li meclis üyeleri tepki gösterdi.

MHP'li başkan Mehmet Özdemir tarafından yönetilen Gaziantep'in Araban Belediyesinde mart ayı meclis toplantısında muhalefet meclis üyelerine arsa oyunu oynandı. Meclis toplantısında belediyeye ait arsa satışı görüşüldü.

2 ARSA YERİNE 4 ARSA SATIŞA ÇIKARILMIŞ

2 adet arsanın satışı CHP, YRP ve bağımsız meclis üyesinin karşı çıkmasına rağmen MHP'li meclis üyesi ve belediye başkanının oyları arsaların satışı oy çokluğuyla kabul edildi. CHP’li meclis üyeleri toplantı tutanaklarını talep etmesi sonrasında 2 arsa yerine 4 arsanın satışının oylandığı ortaya çıktı. Usulsüzlüğü fark eden CHP’liler kararı mahkemeye taşıyacak.

Meclis toplantısında muhalefete oyun oynandığını belirten Araban Belediyesi CHP meclis üyesi Erhan Gülmüş, ”Belediyemiz 4 Mart tarihinde olağan meclis toplantısı gerçekleştirilmiştir. Toplantının birinci gündem maddesi olan belediyemiz mülkiyetinde bulunan arsaların satışı konusunun görüşülmesi konusu mevcut başkan tarafından meclis üyeleri olarak bizlere anlatılırken “Belediyenin sadece 4 arsası kaldığı ve bu 4 arsadan ikisini satmak istediği, buradan gelecek paraya ihtiyacı olduğunu meclise anlattı. Muhalif meclis üyeleri olarak arsa satışına 8 meclis üyesi olarak red oyu kullandık. Meclis başkanı dahil 8 oy kabul vererek arsa satışlarını onayladılar. Ancak toplantı tutanaklarını teslim aldıktan sonra 2 adet değil 4 adet arsanın satılacağı kararı alındığını fark ettik. Toplantıda CHP Araban ilçe başkanı, 15 meclis üyesi, 4 belediye çalışanı toplam 20 kişinin huzurunda sadece 2 arsayı satacağını oylamasına rağmen tutanakta 4 arsayı satılığa çıkarması bizleri yani tüm Araban halkını kandırmak demektir. Bu kandırmaya, yalana ve dolayısıyla hukuksuzluğa karşı Gaziantep Bölge İdare Mahkemesine dava açacağımızı, savcılığa suç duyurusunda bulunacağımızı konuyu yargıda takip edeceğimizi ve Araban ilçemizin bundan sonrada hakkını sonuna kadar koruyacağımızı tüm kamuoyuna bildirmek isterim” ifadelerini kullandı.