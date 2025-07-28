2012 yılında Şırnak Uludere de şehit düşen Uzman Çavuş Bayram Tekin’in babası Servet Tekin, emekli olduktan sonra Konya’nın Akören ilçesindeki Orhaniye Mahallesi’nde dededen kalma arazisine ev yaptırdı ve orada yaşamaya başladı.

TAPUDA SEHVEN HATALI YAPILDI

İddiaya göre; Orhaniye Mahallesi 112 Ada 1 Parselde bulunan taşınmaz, şehit babası Tekin’in dedesinden babasına daha sonra da kendisine kaldı. 1997 yılında tapuda sehven yapılan bir hata nedeniyle taşınmaz, Köy Tüzel Kişiliğine, 2014 yılında da Büyükşehir Yasasıyla Akören Belediye Başkanlığı’na geçti. Durumu aradan geçen yıllar sonra öğrenen şehit babası Servet Tekin, belediyenin yolunu tuttu. MHP’li Belediye Başkanı İsmail Arslan ile görüşen şehit babası parası olmadığı için evi satın alamayacağını ancak Orhaniye Mahallesinde 366 Ada 26 Parselde bulunan (9.038,56 m2) taşınmazını trampa yapmak istedi. Ancak Belediye Başkanı söz konusu arazinin evin değerinde olmadığı gerekçesiyle bu teklifi kabul etmedi.

Konya Valiliği ve Akören Kaymakamlığı’yla da görüşen şehit babası Servet Tekin bir sonuç alamadı.

S ÖZCÜ’NÜN HABER İ SES GETİRDİ

Geçtiğimiz Haziran ayında SÖZCÜ’ye konuşan şehit babası Tekin, “Devletimizden bu işin çözülmesini bekliyorum” diyerek çağrıda bulunmuştu. SÖZCÜ’nün gündeme getirdiği olayın ardından MHP’li Akören Belediyesi gelen tepkiler üzerine harekete geçti. Belediye, usulen sembolik bir ihale düzenledi ve evi ihaleyle şehit babasına verdi.

" İHALEDEN 15 G ÜN SONRA TAPUMU ALDIM "

Tapusunu alan şehit babası Servet Tekin, SÖZCÜ’ye teşekkür etti. Servet Tekin, şunları söyledi:

“2 senedir belediyeye geçen tapu için uğraşıyordum. Şimdi tapuyu elimize aldık. Sebep olanlardan Allah razı olsun. Özellikle SÖZCÜ Gazetesi’nden bin kere razı olsun. Çıkan haberlerden sonra beni belediyeden çağırdılar. Usulen bir ihale yapıldı. İhale bizde kaldı. İhaleden 15 gün sonra beni çağırdılar ve tapumu verdiler.”