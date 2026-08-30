Konya’nın Akşehir ilçesinde, MHP’li belediye meclis üyesi Süleyman Dilber, ortağıyla iş yerinde yaşadığı tartışmanın ardından silah çektiği iddiasıyla tutuklandı. ORTAĞINA SİLAH ÇEKTİ İDDİASI Edinilen bilgilere göre olay, Dilber’e ait iş yerinde meydana geldi. İddiaya göre Dilber’in ortağı, avukatıyla birlikte iş yerine geldi. Taraflar arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.Tartışmanın büyümesinin ardından Dilber’in silah çektiği iddia edildi. Bunun üzerine Dilber hakkında şikâyette bulunuldu. GÖZALTINA ALINDI Şikâyet üzerine harekete geçen Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Süleyman Dilber’i dün akşam saatlerinde gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün Akşehir Adliyesi’ne sevk edilen Dilber, Cumhuriyet Savcılığı’nda ifade verdi. SAVCILIK TUTUKLAMA TALEP ETTİ Savcılık, Dilber’i tutuklama talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği’ne sevk etti. Süleyman Dilber, Akşehir Sulh Ceza Hâkimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

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