Polis ekipleri, dün akşam saatlerinde Kocaeli'nin Gölcük ilçesi Hisareyn Merkez Mahallesi'nde Murat Saral'ı silahla öldüren kişinin A.İ.U. olduğunu belirledi.
TUVALETTE YAKALANDI
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde MHP’li belediye meclis üyesi Murat Saral'ı tabancayla vurarak öldüren şüpheli A.I.U., Bursa'nın İznik ilçesinde bir akaryakıt istasyonunun tuvaletinde İznik jandarma, emniyet ve Kocaeli Cinayet Büro ekiplerinin desteğiyle yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli A.I.U.'nun emniyetteki işlemleri sürüyor.
Gözaltına alınan zanlı emniyete götürüldü.
NE OLMUŞTU?
Hisareyn Merkez Mahallesi Kınalı Sokak'ta silahla vurulan Murat Saral, Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.
Olayda hayatını kaybeden Saral'ın Gölcük Belediyesinin MHP'li meclis üyesi olduğu öğrenildi.