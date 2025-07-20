MHP yönetimindeki Bolvadin Belediyesi, ilçe merkezinde bulunan “Şehitler Caddesi” için skandal bir karar aldı. MHP’li Belediye Başkanı Derviş Aynacı, “Şehitler Caddesinin ismini 15 Temmuz Şehitler Caddesi olarak değiştirdi.

BELEDİYE’DEN AÇIKLAMA

Caddenin isim değişikliğiyle Belediyenin resmi sosyal medya hesabından da açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“"Şehitler Caddesi" Artık "15 Temmuz Şehitler Caddesi"

Milletimizin destan yazdığı 15 Temmuz’un yıldönümünde, Bolvadin Belediyesi olarak bir vefa borcumuzu daha yerine getirmenin onurunu yaşıyoruz. İlçemizdeki "Şehitler Caddesi’nin ismi “15 Temmuz Şehitler Caddesi” olarak değiştirilmiştir. Yeni cadde tabelamız, Belediye Başkanımız Derviş AYNACI’nın talimatları doğrultusunda yerleştirilmiş, aziz şehitlerimizin adı Bolvadin’imizin kalbinde yaşatılmaya devam edilmiştir. Bu anlamlı değişiklik, milletimizin demokrasiye sahip çıkışının ve şehitlerimize olan minnetimizin bir nişanesi olarak tarihe not düşülmüştür. Aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Bolvadin için durmadan, yorulmadan çalışmaya devam ediyoruz.”

ŞEHİT BABASI TEPKİ GÖSTERDİ

2001 yılında Bingöl'de görev yaparken Genç, Yolçatı kırsalında terör örgütü mensuparıyla ile girilen silâhlı çatışma sonucu şehit olan, Bolvadin ilçe nüfusuna kayıtlı Şehit J.Uzm.Çvş. Abdülkadir Kocatürk’ün babası Mustafa Kocatürk Şehitler Caddesi’nin isminin değiştirilmesine sert tepki gösterdi. Şehit Babası Kocatürk, ilçede 25 terör şehidi olduğunu ancak 15 Temmuz şehidi olmadığını belirtti. Şehitler Caddesi isminin tüm şehitleri kapsadığını söyleyen Kocatürk, yapılan isim değişikliğiyle diğer terör şehitlerinin yok sayıldığını söyledi. SÖZCÜ’ye konuşan Mustafa Kocatürk, şunları söyledi:

“Yaptıkları çok büyük hata. Bu caddeye geçtiğimiz dönem belediye başkanı “Şehitler Caddesi” ismini verdi. Ancak yeni belediye başkanı şimdi ismini değiştirdi ve 15 Temmuz Şehitler Caddesi yaptı. İlçemizde ne 15 Temmuz gazisi ne de şehidi var. Ancak buna karşın 25 terör şehidimiz ve bu sayıdan daha fazla gazimiz var. Şehitler Caddesi denilince hepsini kapsıyordu. Ama şimdi haliyle sadece 15 Temmuz şehitlerini kapsıyor. Şehitler arasında ayrımcılık mı olur? Bu yapılan terör şehitlerimizin hatırasına saygısızlıktır ve bu karar onları yok saymaktır. Bu kararı alanları kınıyorum. Eğer o tabelayı değiştirmezlerse gider o tabelayı oradan kaldırırım. Hatta şehit oğlumun mezarını şehitlikten kaldırıp köyümdeki mezarlığa götürürüm.”

YURTTAŞLAR DA TEPKİ GÖSTERDİ

Belediyenin Şehitler Caddesi’nin isminin değiştirildiğine yönelik yaptığı paylaşımın altına bölge halkı yaptığı yorumlarla tepki gösterdi.

Abdullah Çoban isimli bir sosyal medya kullanıcısı, “Caddenin ismi hiçbir şehidimizi ayırt etmeden tekrar ŞEHİTLER CADDESİ olarak değiştirilmeli. Kaldı ki Kurtuluş savaşında ki, Çanakkale savaşındaki ve yakın geçmişte terörden dolayı yaklaşık 50.000 vatan evladının hakkı nerede kalır” yorumunda bulundu.

Ahmet Kırık isimli bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “Keşke öyle kalsaydı, bence diğeri çok daha anlamlıydı. Şehitlerimiz arasında ayrımcılık gibi algı doğuyor. Sn. Derviş Aynaci başkanın iyi niyetle yaptığı bu değişiklik sanki biraz hoş olmadı” ifadelerine yer verdi.