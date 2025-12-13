TBMM’de bütçe görüşmeleri sırasında AKP ile muhalefet arasında gerginlik yaşandı.

CHP’li Tuncay Özkan’ın 2026 bütçesi üzerine konuşurken sesini yükseltmesi AKP Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta’nın tepkisine yol açtı.

Tartışmaya CHP Grup Başkanvekili Murat Emir de dahil olurken, MHP’li TBMM Başkanvekili Celal Adan, kürsüde konuşma sürerken milletvekillerine laf atılmasına müdahale etmekten rahatsızlık duyduğunu söyledi.

Usta ise Adan’a, hatibin yüksek sesle konuşmasına neden uyarı yapılmadığını sordu.

Söz almaların ardından Leyla Şahin Usta’nın CHP sıralarına doğru yürümesiyle tartışma büyüdü.

Araya giren Celal Adan, yaşananlara sert tepki gösterdi.

CELAL ADAN'DAN TEPKİ

TBMM Başkanvekili Celal Adan tartışmalara ilişkin olarak şunları söyledi:

-Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bulunan bütün arkadaşlara son derece saygı duyuyorum. Türkiye için mücadele verdiklerine inanıyorum ve bu ölçülerle yönetiyorum.

-Sayın Şahin, çok üzgünüm. Benim Meclis'i nasıl yöneteceğime sen karar verme. Beni uyarmaya da hakkın yok.

-Biz burada gayet güzel yürütüyoruz ama benim de gördüğüm bir manzara, size laf atmış olabilirler. Yerinizden kalkıp nereye gidiyorsunuz? Kimi döveceksiniz. Öyle şey olur mu? Oturun yerinizden, söz alın. Kalkıyorsunuz, oraya hamle yapıyorsunuz.

-Ben burada Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekilleri, Milliyetçi Hareket Partisi milletvekilleri, İYİ Parti milletvekilleri, Yeni Yol Partisi milletvekili, tüm milletvekillerine karşı bir saygım var. Türkiye Büyük Millet Meclisi devleti kuran bir Meclis. O şuurla ben Meclis'i yönetiyorum.

-Bizi niye uyardınız onu anlayamadım. Kürsü konuşması yaptıktan sonra söz istersiniz, ben söz veririm size. Herkese de veriyorum ayrıca.

-Benden bir dakika söz isteyip almayan var mı? Hayatta yapamam onu ya. Ona gücüm yetmez ayrıca. Bu saygıyla yönettiğimiz Meclis'te siz bizi uyarıyorsunuz ya çok üzüldüm.