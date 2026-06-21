TBMM Başkanvekili ve MHP İstanbul Milletvekili Celal Adan, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Karabağlar İlçe Başkanlığı 7'nci Olağan Kongresi öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın istifası ile ilgili olarak, "Bizim açımızdan önemli olan her yerde istikrarın korunmasıdır. Seçilmiş bir belediye başkanının istifa etmesi, onun hizmetten uzak durması elbette İzmir halkı için üzüntü verici bir olay" dedi.

"ÜZÜNTÜ VERİCİ BİR OLAY"

Celal Adan, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın CHP'den istifası ile ilgili de şunları söyledi:

"Üzülüyorum. Cenabıallah, İzmir Belediye Başkanlığı'nı nasip etmiş. Çalışmaları gerekirken, gördüğümüz şekliyle, yapılan birtakım olayları takip ettiğimizde, bazı şeylere belediye başkanlarının tenezzül etmesi, rüşvet çarkına dahil olmaları, milletimize hizmet edeceklerine hapishanelere girmeleri elbette bizi üzmüştür. Keşke yapmasalardı. Keşke doğru dürüst hizmet edebilselerdi. İzmir'in birçok problemi var. Bu problemlere hizmet edileceği yerde bazı gelişmelere hep birlikte de şahit oluyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi, ana muhalefet partisidir. Onun kendi birliğini koruması, Türk demokrasisine, Türkiye'nin birliğine, beraberliğine, seçilen belediyelerin halka hizmet etmesini temenni ediyoruz. Bizim açımızdan önemli olan her yerde istikrarın korunmasıdır. Kurumlar istikrarlı olsun. Siyasi partiler de istikrar olsun. Türkiye'ye hizmet etsinler diye düşünüyoruz. İnşallah bu noktaya bir an önce dönerler diye düşünüyoruz. Seçilmiş bir belediye başkanının istifa etmesi, onun hizmetten uzak durması elbette İzmir halkı için üzüntü verici bir olay. İstanbul uzun süredir sahipsiz. Yazık, günah yani."