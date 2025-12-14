MHP'li Bolvadin Belediye Başkanı Derviş Aynacı yerel gazetecilere ağır hakaretlerde bulundu. İlçede belediyeyle ilgili ‘yolsuzluk’ iddialarını, ağaç katliamını ve köpeklerle ilgili sorunları haberleştiren gazetecileri hedef alan Aynacı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda şu ifadeleri kullandı;

"DÜĞÜNLERDE KARI KIYAFETİYLE OYNAMAYI MESLEK EDİNDİRİRİZ"

"Memleket düşmanı çok tabii ki biz ne kadar tasmalasak da itler yine yalan haber yapmaya devam ediyorlar. Bu fotoğraf önceden çekilmiş ve sanki bugünmüş gibi algı operasyonu yapmaya çalışan memleket düşmanı ve onun itleri.

Lütfen bu tarz yalan haberlere itibar etmeyin ve memleketimizin gelişmesinden rahatsız olanlara fırsat vermeyelim. Bu haberi yapan ve yaptıranlar memlekette şu fotoğrafta görmüş olduğunuz itler kadar değeri yok.

Bunlar ne laftan anlar nede kötekten anlar; sırıda sırıda çarşıda gezerler. Biz bunların ne kadar ONUR’suz olduğunu biliyoruz zamanı gelince gerekenide yapar sonra düğünlerde karı kıyafetiyle oynamayı meslek edindiririz Evvelallah. Bizi durduramayacaksınız vede Bolvadin’imizin gelişmesi için elimizden geleni yapmaktan yıldıramazsınız."