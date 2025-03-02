Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum sosyal medya hesabından kendisine ait bir paylaşımı yeniden paylaştı.

Uçum paylaşımına, "Türk vatandaşlığı eşit vatandaşlıktır. Türk vatandaşlığı isminden vazgeçilemez" notunu düştü.

BİNALİ YILDIRIM'A GÖNDERME

Uçum'un paylaşımına yanıt veren MHP'li Feti Yıldız ise şunları yazdı:

"Sayın Uçum, bazı kişiler fonksiyonsuz kalınca seri şekilde saçmalamaya başlıyor. Vatandaşlık; birey ile devlet arasındaki hukuki bağı ifade eden bir kavramdır ve siyasal bir aidiyet biçimidir. Saçmalayanları izliyoruz… Not ediyoruz."

Sayın Uçum,

Bazı kişiler fonksiyonsuz kalınca seri şekilde saçmalamaya başlıyor .

Vatandaşlık; birey ile devlet arasındaki hukuki bağı ifade eden bir kavramdır ve siyasal bir aidiyet biçimidir. Saçmalayanları

İzliyoruz … not ediyoruz. — Feti Yıldız (@YildizFeti) March 1, 2025

NE OLMUŞTU?

Son Başbakan Binali Yıldırım, geçtiğimiz günlerde Hukuki Araştırmalar Derneği tarafından hazırlanan 'Türkiye'nin Sivil Anayasa Yolculuğu Projesi' başlıklı konferansta konuşmuştu.

Yıldırım, yeni anayasanın Türkiye için öncelikli olan konular arasın yer aldığını belirterek "Terörle mücadele ederken, terör örgütlerine destek verenler, 'Anadil konusu hallolsun' diyor. Devletimizin adı Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve bu ülkeye vatandaşlık bağıyla bağlı herkes Türk'tür. 'Türklerden başkasına yaşam hakkı yok' diyorlar. Böyle bir şey yok, bu bir millet tanımır.1000 yıldır bu topraklarda Kürtler, Türkler, Süryani, Abaza, Çerkez var. Vatandaşlık tanımı yeni anayasada gözden geçirilebilir." dedi.