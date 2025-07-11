MHP'li Feti Yıldız'ın paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

"Dünyadaki terör örgütlerini tasfiye süreçlerinde birbirine benzer yöntemler uygulanmaktadır.

Sorunu çözmek isteyen ülke ile terör örgütleri arasında pazarlıklar yapılmakta,tavizler verilmekte ve uzun bir zaman dilimine yayılmaktadır.

PKK terör örgütü, Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli’nin çağrısı,

Sayın Cumhurbaşkanımızın bu tarihi çağrıya sahip çıkmasının üzerinden

9 ay geçmeden kendini fesh etmiş ve 11Temmuz 2025 ‘de Süleymaniye kenti yakınlarında silahlarını yakmıştır.

Alınacak daha yolumuz olduğu muhakkaktır.

Terör ve çatışmaların sonlandırılması

her ülkede farklı seyirler izlemiştir.

El Salvador, Guatemala , Güney Afrika, Tacikistan, Sierra Leone, Sudanın güneyi, Burundi,Endonezya ve Nepal gibi ülkeler uzlaşarak uzun bir zaman diliminde çözmeyi başardılar.

İngiltere’de İRA,

İspanya’da ETA,

Kolombiya’da FARÇ,

Endonezya’da AÇE,

Filipinler‘de MORO ile girilen pazarlıklar zaman zaman enfekte oluşmuş ve kötü sonuçlar alınmıştır.

22 Ekim 2024 tarihinde;

Milliyetçi Hareket Partisi’nin Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli TBMM Grup toplantısında yaptığı konuşmada:

“Terörist başının tecridi kaldırılırsa, gelsin TBMM DEM Parti grup toplantısında konuşsun, terörün tamamen bittiğini örgütün lağvedildiğini haykırırsın. Bu dirayet ve kararlılığı gösterirse, “umut Hakkı’’nın kullanımı ile ilgili yasal düzenlemenin yapılması ve bundan yararlanılmasının önü de ardına kadar açılsın” dedi.

Türk siyasetinde 22 Ekim bir Milattır.

O günlerde sonra siyasi değerlendirmeler 22 Ekim’den önce,

22 Ekim’den sonra diye yapılmıştır.

27 Şubat 2025 ‘de Terör Örgütü PKK nın kurucusu Abdullah Öcalan “ Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı “ adı ile cevap vermiştir.

Çağrıda özet olarak:

“ 1990 larda reel sosyalizmin iç nedenlerle çöküş ve ülkede kimlik inkarının Çözülüşü, ifade özgürlüğünden sağlanan gelişmeler, PKK’nın anlam yoksulluğuna aşırı tekrarla yol açmıştır. Dolayısıyla ömrünün benzerleri gibi tamamlamış feshini gerekli kılmıştır.

Sayın Devlet Bahçeli‘nin yaptığı çağrı, Sayın Cumhurbaşkanı’nın ortaya koyduğu iradeyle diğer partilerin olumlu yaklaşımı ile oluşan bu iklimde silah bırakma çağrısında bulunuyor ve bu çağrının tarihi sorumluluğunu üstleniyorum.” demiştir.

Kandil, Abdullah Öcalan’ın çağrısına olumlu yanıt vermiş, en kısa zamanda parti kongresinde toplamaya hazır olduklarını bildirmiştir.

12 Mayıs 2025 tarihinde kongresini toplayan bölücü terör örgütü silahları bırakma ve örgütü fesh kararı almıştır.

Hiçbir pazarlık yapılmadan Terör örgütünün tasfiyesi ve silahların kayıtsız şartsız teslimi edilmesi için

tahriklere ve ajitasyonlara kapalı bir çerçeve oluşturulmuştur.

Çatışmalı ortamların barış ve kardeşlik zeminine çekilmesinde dünyadaki örneklerinden farklı olarak

gece -gündüz ilmik ilmik örülen

“Devlet Bahçeli modeli” oluşturulmuştur.

Önümüzdeki yıllarda bu özgün model çatışmalı ortamlarda dünyanın değişik bölgelerinde barışın anahtarı olarak kullanılacaktır.

Demokrasi terörü yenmiştir.

Hayırlı uğurlu olsun."