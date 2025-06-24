Genç Kardeşler Yol Petrol Sanayi Ticaret Limited Şirketi, MHP’li Harran Belediyesi hakkında “kamu kurumunu dolandırmak” ve “resmi belgede sahtecilik” suçlarından Harran Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi. Şirket, tamamladığı bir yol yapım işine dair verilen iş bitirme belgesinin gerekçesiz bir şekilde iptal edilerek ihalelerden dışlandığını öne sürdü.

İŞ BİTİRME BELGESİ GEREKÇESİZ İPTAL EDİLDİ

2022 yılında Harran Belediyesi ile Genç Kardeşler Yol Petrol Sanayi Ticaret Ltd. Şti. ve Engin Taahhüt İnşaat Ltd. Şti. ortaklığında imzalanan sözleşme kapsamında, Harran’ın çeşitli mahallelerinde yol yapım işleri gerçekleştirildi. İş ortaklığının yüzde 99’luk payını elinde bulunduran Genç Kardeşler, projeyi zamanında ve eksiksiz tamamladıklarını, geçici kabul işlemlerinin de yapıldığını belirtti. Ancak şirketin iddiasına göre, geçici kabul sonrası kendilerine verilmiş olan iş bitirme belgesi, hiçbir hukuki gerekçe sunulmadan ve sahtecilik yoluyla iptal edildi. Bu durum, firmanın yeni kamu ihalelerine girmesinin önünü tıkadı. Şirketin avukatları tarafından yapılan açıklamada, “İş ortaklığı yükümlülüklerini yerine getirmiştir. Fakat sahte belgelerle iş bitirme belgesi iptal edilerek müvekkil şirket mağdur edilmiştir. Bu durum Türk Ceza Kanunu'nun 204. ve 158. maddelerinde tanımlanan ‘resmi belgede sahtecilik’ ve ‘kamu kurumunu dolandırma’ suçlarını oluşturmaktadır” denildi. Ayrıca avukatlar, iptal edilen belgenin yeniden düzenlenmesini ve sorumluların cezalandırılmasını talep ettiklerini belirtti.

YARGITAY KARARLARI EMSAL GÖSTERİLDİ

Şikayet dilekçesinde Yargıtay’ın benzer davalarda verdiği kararlar da emsal olarak sunuldu. Özellikle resmi belgede sahtecilik suçunun oluşması için belgenin kullanılmasının şart olmadığı, yalnızca düzenlenmesinin dahi suç teşkil ettiği vurgulandı.

“İŞİ TAMAMLAMADILAR, BELGEYİ BU YÜZDEN İPTAL ETTİK”

İddialar üzerine açıklama yapan Harran Belediye Başkanı Mahmut Özyavuz, söz konusu yol yapım işinin yarım bırakıldığını, asfaltlamanın eksik yapıldığını öne sürdü. Özyavuz, “Bu firma bizim daha önce çalıştığımız bir firmayla ortak girişimle Harran’da bir iş yaptı. Sonra bu Genç Kardeşler firmasının zaten alacağı olan para belediye tarafından ödendi. Sonra işi yapan firma işi yarım bırakınca biz işin geriye kalan kısmını hem ödemedik hem de iş bitirmelerini iptal ettik çünkü işi bitirmediler. İşi bitirmeden kaçtılar asfaltı yarım yamalak bıraktılar. Bu kişiler Alanya Belediyesinde de aynı şeyi yaptı. Bu normalde yol kontrolcüsü olarak bir firmada çalışıyordu. Bir firma kurmuş millete şantaj yaparak. Cumhuriyet Savcılığına kamuoyunu dolandırmak diye bir suç duyurusunda bulunamaz çünkü kendisi kamu değil. Kamuyu dolandıran kendisi kamu onu nasıl dolandırıyor? Belediye bir kamu kurumudur. Bunlar yalan böyle şeylere itimat etmeyin” ifadelerini kullandı.

SORUŞTURMADA TAKİPSİZLİK KARARI VERİLDİ

Şirketin avukatları, suç duyurusuna ek olarak Yargıtay’ın benzer davalarda verdiği emsal kararları dosyaya sundu. Bu kararlarda, “resmi belgede sahtecilik” suçunun oluşabilmesi için belgenin kullanılmasının şart olmadığı, düzenlenmesinin dahi suç teşkil ettiği belirtildi. Ancak Harran Cumhuriyet Başsavcılığı, dosyayı inceledikten sonra suç duyurusunun “sehven yapılan bir işlem” nedeniyle gerçekleştiğini belirtti. CMK'nın 172. ve 173. maddeleri uyarınca “kamu adına kovuşturmaya yer olmadığına” karar verdi. Şirket yetkililerinin verilen karara itiraz edecekleri öğrenildi.