İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından Türkiye'nin gündemi çalkalanmaya devam ediyor. Soruşturma kapsamında Ekrem İmamoğlu'nun yanı sıra çok sayıda kişi de gözaltına alındı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İmamoğlu'na destek amacıyla Saraçhane'de dün gerçekleştirdiği açıklamalarda "Bana diyorlar ki 'sokak çağrısı mı yapıyorsun?' Evet. Evet. Evet" demişti. Bu açıklamalar siyaset gündeminde yer etti.

"ÇANLAR SENİN İÇİN ÇALIYOR"

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili İzzet Ulvi Yönter, Özgür Özel'i hedef alarak sosyal medyada bir paylaşımda bulundu. Yönter, Özel için "Çanlar senin için çalıyor…Siyasi sonun yaklaşıyor…Nifak filmin sonlanıyor…Çember daralıyor…Acıyorum haline, hesap vereceksin Türk hakimine…" ifadelerini kullandı.