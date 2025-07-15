İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin dün yapılan Temmuz ayı birinci oturumunda, MHP Grup Başkanvekili Orkun Ayhan ile İBB Başkanvekili Nuri Aslan arasında tartışma çıktı.

'BUNUN YASAL YAPTIRIMLARI OLUR, BABANIN ÇİFTLİĞİ DEĞİL'

Oturum sırasında söz alan MHP Grup Başkanvekili Orkun Ayhan, İBB yönetimini eleştirerek, “Burayı siz yönetiyorsunuz, doğrudur. Affedersiniz ama babanızın çiftliği gibi yönetemezsiniz. Burası kanunlarla, kurallarla yönetilir. Kimse size emir talimat veremez ama kanun ve kurallara aykırı yönetim eğilimi gösterirseniz, bunun yasal yaptırımları olur. Kimse babasının yeri gibi bir meclisi yönetemez” şeklinde konuştu.

(MHP Grup Başkanvekili Orkun Ayhan)

'GETİRİN KELEPÇEYİ, TUTUKLANMAKLA TEHDİT EDEMEZSİNİZ'

Ayhan’ın sözlerine cevap veren İBB Başkanvekili Nuri Aslan ise “Getirin kelepçeyi. Ne diyorsunuz ya? Bir ben kalmıştım İstanbul’da. Olur mu öyle şey? Ben hazırım. Bakın, her seferinde bana meclisi nasıl yöneteceğimi öğretmeyin. Ben size de Faruk Bey’e de Ülkü Hanım’a da söylüyorum. Ama siz beni tutuklanmakla tehdit edemezsiniz. Olmaz böyle bir şey. Olmaz. Korkum yok. Ben Cumhuriyet’e bağlıyım. Ayıp olur. Bu çok ayıp oluyor. Kanuna göre ve bildiğim şekilde yöneteceğim. Ölümden öte köy yok. Ne yapacaksınız, beni tutuklatacak mısınız?" ifadelerini kullandı.