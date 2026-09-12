MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, MHP Bursa İl Başkanlığı'nın 15. Olağan Kongresi'nde konuştu.

Büyükataman, iktidarın "terörsüz Türkiye" olarak adlandırdığı süreçte önemli eşiklerin aşıldığını belirtti.

Sürecin MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıklamalarıyla başladığını anımsatan Büyükataman, "terörsüz Türkiye" hedefinin milli bir hedef olduğunu savundu.

'İTTİFAK YAPAN SİZ DEĞİL MİYDİNİZ?'

Sürece yönelik eleştirilerde bulunan bazı milliyetçi partilere tepki gösteren Büyükataman, şöyle konuştu:

"Çıkıp utanmadan Terörsüz Türkiye'nin bir bölünme projesi olduğunu iddia ediyorlar. Anayasa'nın ilk 4 maddesinin değişeceği iddiasında bulunuyorlar. Terörle pazarlık yapıldığı, teröre taviz verildiği iftirasını utanmadan atıyorlar. 'Terörle mücadeleden vazgeçiliyor, teröristler affediliyor.' diye karalama kampanyası yürütüyorlar."

2017 referandumu ile 2019, 2023 ve 2024 seçimlerine değinen Büyükataman, "Terör örgütünün siyasi uzantısıyla ittifak ve işbirliği yapan siz değil miydiniz?" diye sordu.

Kongrede Mehmet Emin Özcanbaz, MHP Bursa İl Başkanı olarak seçildi. Özcanbaz, görevi Muhammet Tekin'den devraldı.