Eski MHP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyesi Akın Üstün, sosyal medya platformu X'te "Kürdler Konuşuyor: Rojava/Süreç" başlıklı bir sohbet odasında gördüğü 'PKK rüyası'nı anlattı.

Rüyasında kendisini bir PKK kampında gördüğünü ifade eden Üstün, "O kampta, niye gitmişim bilmiyorum, iki katlı bir mağara. Bu mağarada beni sahiplenen, benimle ilgilenen bacaklarını kaybetmiş bir vatandaş. O grubun içerisinde de komutan statüsündeymiş. O benimle ilgileniyor. Beni oldukça da iyi ağırlıyorlar, ortamda rahat ettiriyorlar" ifadelerini kullandı.

RÜYASINI DA YORUMLADI

Sohbet odasındaki konuşmanın sosyal medyada gündem olmasının ardından Akın Üstün bir açıklama yaptı.

Sohbet odasındaki konuşmasının bağlamından koparıldığını ve 'kes-yapıştır' bir yöntemle bir algı oluşturulmaya çalışıldığını savunan Üstün, Bahçeli'nin yaptığı çağrıda değinerek yapılmaya çalışılan manipülasyonların tutmayacağını söyledi.

AÇIKLAMA

1-02 07 2025 tarihinde x platformundaki bir sohbet odasında yapmış olduğum konuşma tamamıyla baglamindan koparılmış,kes yapıştır yöntemiyle bir algı oluşturulmaya çalışılmıştır. — Akın ÜSTÜN (@akinustun29) August 3, 2025

Gördüğü rüyasını da yorumlayan Üstün şöyle devam etti:

"Rüyamda da gördüğüm üzere "ayakları olmayan"örgüt için yolun sonu gelmiş, kendilerine yapılan ya silahları bırak ya yok ol" çağrısına koşulsuz şartsız uymuşlardır.

40 yıllık teröriste silah biraktirildigini görmeyenlerin taktıkları taktiksel maskeler, ayaklarımızın altındadır.

Ana dilde eğitim konusuna gelince, aklı başında olan herkes bilir ki, kökü tarihi coğrafyası olan hiçbir devletin iki resmi yada eğitim dili olmamıştır, olmayacaktır.

Kürtler bizim kardeşimizdir, diledikleri kadar Kürtçe konuşmakta serbesttirler.

Devletin resmi dili ve eğitim dili Türkçedir. Yapmış olduğum konuşmanın önünü arkasını keserek süreci sulandirmaya çalışanlar hezimete mahkum olanlardır."