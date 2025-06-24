Adalet Bakanı her fırsatta yargıçlara kimsenin talimat veremeyeceğini vurgulasa da yaşanan gelişmeler farklı bir tablo sunuyor. Ankara'da MHP'li bir ismin yargılandığı davada yaşanan gelişme yargı dünyasının gündemine oturdu.

NOW Haber'den Gazeteci Alican Uludağ'ın haberine göre, Ankara 19. Asliye Ceza Mahkemesi hakimi MHP İstanbul yöneticisi bir ismin yargılandığı hakaret davasını etkilemeye çalıştığı iddiasıyla Cumhuriyet Başsavcı vekili A.A., ve savcı P.A., hakkında HSK'ya Yargıtay Üyesi M.P için ise Yargıtay'a ihbarda bulundu.

MHP'Lİ İSMİN BERAAT ETMESİ İÇİN HAKİME BASKI YAPILDI

Hakimin yaptığı ihbarın ardından ise olanlar oldu. Verdiği şikayet dilekçesinde Yargıtay üyesi M.P.'nin WhatsApp üzerinden kendisi ile iletişime geçtiğini ve dosyada yargılanan sanık lehine beraat kararı verilmesi lehine telkinde bulunduğunu ifade etti.

ŞİKAYET EDEN HAKİME SÜRGÜN GİBİ ATAMA

Şikayeti yapan hakim önce Asliye Mahkemesinden alınıp İş Mahkemesine verildi ardından 20 Haziran'da çıkan kararname ile Şanlıurfa'da görevlendirildi. MHP'li yönetici hakkında beraat için baskı yaptığı iddia edilen savcı ise HSK tarafından Ankara Cumhuriyet Başsavcı vekili oldu.